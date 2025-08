Powstaje Kyndryl Microsoft Acceleration Hub

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kyndryl, wiodący dostawca zaawansowanych usług technologicznych, ogłosił uruchomienie Kyndryl Microsoft Acceleration Hub – inicjatywy skupionej na przyspieszeniu wdrażania sztucznej inteligencji oraz wsparciu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Nowe centrum łączy doświadczenie doradcze Kyndryl Consult z technologiami Microsoftu, umożliwiając realizację projektów opartych na AI i świadczenie usług konsultingowych w tym zakresie. The Acceleration Hub, stworzony w ścisłej współpracy z Microsoftem, opiera się na kompetencjach doradczych Kyndryl Consult oraz ekspertyzie technicznej Kyndryl Vital. Jego celem jest zwiększenie efektywności wdrażania spersonalizowanych rozwiązań opartych na agentycznej sztucznej inteligencji, z wykorzystaniem Microsoft Azure AI Foundry oraz Copilot w ramach platform Microsoftu. Hub będzie koncentrować się na tworzeniu narzędzi i umiejętności dopasowanych do specyfiki danego sektora, wykorzystując agentyczną AI do efektywniejszego wspierania klientów i odkrywania nowych źródeł wartości biznesowej.







Kyndryl Microsoft Acceleration Hub skorzysta z globalnej sieci fizycznych i cyfrowych laboratoriów innowacji - w tym z nowo uruchomionego AI Innovation Lab w Liverpoolu. Wybrane lokalizacje zostaną przeznaczone do koordynacji działań zespołów projektowych, których zadaniem będzie tworzenie koncepcji, budowa prototypów i implementacja rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji oraz technologii cyfrowych, dostosowanych do potrzeb klientów z różnych sektorów i rynków.



Kyndryl rozwija swoje kompetencje operacyjne w zakresie technologii Microsoftu, inwestując w szkolenia i certyfikację pracowników, co przekłada się na zdolność realizacji projektów dla dużych organizacji, w tym w modelach chmurowych i hybrydowych. Dodatkowo Kyndryl rozpoczął wdrażanie agentycznej sztucznej inteligencji w ramach globalnych usług infrastrukturalnych i operacyjnych, aby zapewnić klientom pełne wykorzystanie potencjału technologii Microsoftu oraz działanie w sposób ukierunkowany na autonomię, realizację celów oraz decyzyjność.



Niedawno Kyndryl zdobył specjalizację w AI Platform na Microsoft Azure oraz odnowił status Azure Expert MSP (Managed Services Partner), który jest najwyższym wyróżnieniem, jakie dostawca usług może otrzymać od Microsoftu. Mniej niż 2% jego partnerów jest w posiadaniu tej specjalizacji.



















źródło: Info Prasowe - Kyndryl