Oficjalna data premiery Battlefield 6 ujawniona

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Electronic Arts oraz Battlefield Studios ujawniły datę premiery Battlefield 6 i zaprezentowały oficjalny zwiastun rozgrywki multiplayer podczas specjalnego pokazu. W trakcie wydarzenia, członkowie Battlefield Studios przedstawili powracające tryby gry, pierwsze spojrzenie na kampanię dla jednego gracza oraz ewolucję Battlefield Portal. Premiera gry odbędzie się już 10 października. Battlefield 6 będzie dostępny na PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC (Steam, EA app, Epic Games Store). Rok 2027, świat stoi na krawędzi zagłady po wstrząsie, jaki wywołało głośne, polityczne zabójstwo. Największe kraje europejskie opuściły NATO, a Stany Zjednoczone i pozostali sojusznicy próbują poradzić sobie z zaistniałym kryzysem. NATO jest pogrążone w chaosie i rozbite, i tę okazję wykorzystuje ogromna prywatna korporacja wojskowa PAX ARMATA, która próbuje wypełnić powstałą lukę, korzystając przy tym z ogromnych zasobów finansowych i najnowszej technologii.







Battlefield 6 wprowadza szereg nowych funkcji, w tym kinestetyczny system walki, usprawniający poruszanie się i strzelanie. Ten system zapewni graczom niezrównany poziom mobilności i daje szereg nowych opcji taktycznych, takich jak przeciąganie i reanimacja rannych za zasłoną, czy opieranie broni o mury, pozwalające na zmniejszenie odrzutu.



Kultowy system klas wraca w lepszej niż kiedykolwiek formie. Klasy szturmowca, zwiadowcy, żołnierza wsparcia i inżyniera pozwolą graczom w łatwy sposób określić swoją rolę na polu bitwy. Każda klasa posiada swoje unikalne gadżety, specjalną broń oraz przeszkolenie. Do Battlefield 6™ powraca również kultowy system zniszczeń, który zapewni niezrównany poziom swobody – gracze będą mogli zmieniać pole bitwy, tworzyć nowe przejścia, flankować przeciwników i dominować starcia.



W momencie premiery Battlefield 6 będzie oferować dużą liczbę trybów i map wieloosobowych, które rzucą graczy w wir globalnej walki - w Egipcie, Gibraltarze, czy na ulicach Nowego Jorku. Każda mapa zawiera kilka stref walki, ręcznie zaprojektowanych i przystosowanych do konkretnych trybów, gwarantując, że każde starcie dostarczy graczom niezrównanych przeżyć i umożliwi zróżnicowaną rozgrywkę. W Battlefield 6 powracają uwielbiane znane tryby gry, takie jak Podbój, Przełamanie i Szturm. Gracze będą mogli także sprawdzić dynamiczne, klasyczne tryby znane ze strzelanek, takie jak Deathmatch zespołowy, Deathmatch drużynowy, Dominacja i Król wzgórza. Zupełnie nowym trybem jest Eskalacja, w którym dwa zespoły walczą o przejęcie strategicznych punktów kontrolnych.



„Gdy myśleliśmy o przyszłości serii Battlefield, wiedzieliśmy, że musimy wrócić do podstaw tego, za co gracze kochają tę serię od ponad 20 lat. Wraz z czterema światowej klasy zespołami, wchodzącymi w skład Battlefield Studios, powróciliśmy do koncepcji wojny totalnej. Zespoły Criterion, DICE, Motive i Ripple Effect włożyły całe swoje serca oraz dusze w kolejną grę z serii Battlefield i jesteśmy bardzo podekscytowani, mogąc podzielić się z wami pierwszym spojrzeniem na grę. Nie możemy się doczekać, aż rozpoczniecie grę w przyszły weekend, podczas otwartej bety” - powiedział Byron Beede, starszy wiceprezes i dyrektor generalny marki Battlefield



W dniu premiery, Battlefield 6 będzie posiadać zupełnie nową, ulepszoną wersję Portal. Jest to zestaw narzędzi, które umożliwią tworzenie własnych trybów i scenariuszy gry. Portal będzie posiadał więcej funkcji i będzie bardziej intuicyjny niż do tej pory. To narzędzie zapewni graczom dowolność i narzędzia pozwalające tworzyć unikalną zawartość, zwaną rozgrywkami społecznościowymi. Wsparcie po premierze obejmuje nowe tryby, mapy, broń i inne funkcje, które będą dodawane do gry regularnie.



„Przez lata pracowałem nad wieloma projektami, ale muszę przyznać, że Battlefield 6 to wyjątkowy tytuł. Nie możemy się doczekać, aż pokażemy Wam więcej intensywnej, taktycznej walki i epickich starć w Battlefield 6 w czasie poprzedzającym premierę 10 października” – mówi Vince Zampella, wiceprezes wykonawczy.



Otwarta beta Battlefield 6 będzie dostępna przez dwa weekendy: 9–10 i 14–17 sierpnia. Dwa dni wcześniej, już 7 sierpnia, fani będą mogli obejrzeć zmagania swoich ulubionych streamerów, i dołączyć do nich później. Beta pozwoli graczom na sprawdzenie wybranych trybów wieloosobowych i map, i będzie dostępna na wszystkich platformach.







źródło: Info Prasowe - Electronic Arts