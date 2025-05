FiiO RR11 - Trzy w jednym...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO, renomowana marka znana z wysokiej jakości urządzeń audio, wprowadza na rynek nowy produkt RR11 – przenośne radio stereo FM. W erze cyfrowego streamingu muzyki w wysokiej rozdzielczości, klasyczne radio FM wciąż posiada swój niepowtarzalny urok. Interesujące audycje radiowe i niespodziewane utwory muzyczne mają szczególne miejsce w sercu każdego miłośnika muzyki. FiiO RR11 przenosi nas do czasów dzieciństwa, ale z nowoczesnym akcentem. Wyposażone w zaawansowany chipset radiowy Si4831 oraz profesjonalnie zaprojektowaną architekturę audio, FiiO RR11 zapewnia wysokiej jakości doświadczenie słuchania radia FM. Urządzenie oferuje szerokie pokrycie pasma radiowego FM z trzema różnymi kanałami operacyjnymi. FiiO RR11 jest dostępne w czterech atrakcyjnych wariantach kolorystycznych: czerwonym, tytanowym złotym, srebrnym i czarnym.







FiiO RR11 – zaawansowany chipset radiowy i wyjątkowa jakość odbioru

FiiO wyposażyło model RR11 w wysokiej jakości chipset radiowy Si4831, który zapewnia stabilny odbiór sygnału FM, co przekłada się na czystszy dźwięk radiowy. Chipset wspiera szerokie pasmo częstotliwości od 64 do 108 MHz, umożliwiając odbiór sygnałów FM zarówno w domu, jak i za granicą, a także radia kampusowego. Dzięki temu możemy cieszyć się popularnymi stacjami muzycznymi, programami informacyjnymi oraz radiem kampusowym, co zapewnia kompletne doświadczenie radiowe. Urządzenie oferuje trzy zakresy częstotliwości: FM1 to standardowe pasmo 87-108 MHz, FM2 to pasmo japońskie 76-90 MHz, a FM3 to pasmo kampusowe 64-87 MHz. Warto zauważyć, że dostępność kanałów radiowych FM będzie różnić się w zależności od lokalizacji geograficznej i lokalnych stacji FM. Oprócz anteny słuchawkowej, FiiO RR11 posiada również wbudowaną, wysokowydajną antenę wzmacniającą sygnał PCB. Ta antena podnosi jakość odbioru radiowego na nowy poziom dzięki zwiększonej zdolności odbioru sygnału.



Pokrętło w stylu retro dla precyzyjnego dostrajania stacji

Aby łatwo i precyzyjnie regulować pasmo częstotliwości, FiiO RR11 wyposażono w pokrętło zaprojektowane tak, aby symulować analogowe dostrajanie PVR. Opuszek palca przesuwa się, aby uchwycić częstotliwość każdej stacji radiowej, a retro design pokrętła daje zabawne i nostalgiczne uczucie. Zapewnia to rodzaj natychmiastowej informacji zwrotnej, której nie mogą zapewnić cyfrowe urządzenia do strojenia. Tuż pod oznaczeniem pasma FM wydrukowanym na przednim panelu znajduje się również zestaw wskaźników LED, które wyraźnie pokazują aktywny stan baterii. Te wskaźniki LED świecą również w retro pomarańczowym kolorze, co potęguje nostalgiczne wrażenia.



Podwójny tryb pracy: radio FM i wzmacniacz

FiiO RR11 jest dostarczane z kablem adaptera DAC typu C do typu C. Urządzenie może być używane w dwóch trybach: trybie FM lub trybie wzmacniacza. W trybie wzmacniacza można podłączyć RR11 do smartfona i używać go jako przenośnego wzmacniacza. Nie tylko poprawia to jakość dźwięku w porównaniu do wyjścia z telefonu, ale także zapewnia wysoką moc wyjściową i wykorzystuje DDB do symulacji efektów dźwiękowych. FiiO RR11 posiada funkcję Magic Bass z dwustopniową regulacją. Magic Bass 1 oferuje bardziej wyraziste, wzmocnione basy, podczas gdy Magic Bass 2 dodatkowo wzmacnia dźwięk i nadaje mu bardziej trójwymiarowy, przestrzenny charakter. Wszystko to osiągnięto dzięki zastosowaniu niestandardowego analogowego chipu efektów dźwiękowych DDB.



Wyjątkowa jakość wykonania i długi czas pracy baterii

FiiO RR11 charakteryzuje się wyjątkową jakością wykonania, która łączy retro funkcjonalność radia FM z nowoczesnym, przenośnym designem. Ma kompaktową, ultra-cienką konstrukcję o grubości zaledwie 13 mm. Radio wykonane jest z wysokiej jakości stopu aluminium i dostępne w czterech atrakcyjnych wariantach kolorystycznych. FiiO dołącza do RR11 słuchawki JT11, co umożliwia natychmiastowe korzystanie z urządzenia po wyjęciu z pudełka. RR11 oferuje imponujący czas pracy baterii – do 8.5 godziny w trybie FM i do 17.5 godziny w trybie wzmacniacza.



Przenośne radio stereo FM FiiO RR11 dostępne jest już w sprzedaży a jego cena to 299 PLN z VAT.

























źródło: Info Prasowe - MIP