FiiO S15 – nowoczesny streamer audio dla systemów stacjonarnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

FiiO po raz kolejny pokazuje, że potrafi tworzyć urządzenia nie tylko innowacyjne, ale i przy tym świetnie wyglądające oraz ustanawiające w swoich przedziałach cenowych nowe standardy, bo właśnie taki jest najnowszy S15. To streamer audio oparty na renomowanych układach AKM AK4191 i AK4499EX oferujący połączenie znakomitego wyglądu, intuicyjnej obsługi oraz, co równie ważne, świetnego brzmienia. Nowe urządzenie of FiiO posiada nie tylko dotykowy wyświetlacz, ale działa też korzystając ze specjalnej wersji systemu Android, która została specjalnie zoptymalizowana pod zastosowania audio. Dodatkowo mamy w S15 zaimplementowane wiele interesujących i przydatnych funkcji, których na próżno szukać w innych urządzeniach.







Zaawansowana konstrukcja oparta o najnowsze układy marki AKM

FiiO posiada zdobywane przez wiele lat doświadczenie w implementacji układów marki Asahi Kasei Microsystems. Dzięki temu w najnowszym modelu S15 niezwykle skrupulatnie zaprojektowano tor audio tak, aby osiągnąć znakomite brzmienie. Czyli takie, które będzie łączyć gładkość barwy za którą tak lubiane są układy marki AKM z rozdzielczością oraz dynamiką przekazu. Specjalnie zadbano tutaj nie tylko o newralgiczne układy konwersji I/V, filtr LPF, ale także o tak ważne dla całościowego rezultatu elementu układu, jak chociażby zegar wzorcowy. Zastosowano tutaj dwa oscylatory (dla każdej częstotliwości próbkowania oraz jej wielokrotności osobno) typu femto uznanej marki ACCUSILICON zapewniające niezwykle niski szum fazowy, co bezpośrednio przekłada się na takie cechy brzmienia, jak przejrzystość oraz budowanie sceny.



Co przy tym nie mniej istotne, w S15 całkowicie oddzielono część cyfrową od analogowej, a dodatkowo całe urządzenie działa w taki sposób, że zachowuje ono natywną częstotliwość próbkowania sygnału. Ponadto architektura toru analogowego jest w pełni zbalansowana i opiera się o bardzo dobrze brzmiące wzmacniacze operacyjne OPA1612. W całym urządzeniu zastosowano też specjalne, dedykowane do audio elementy takich producentów, jak Elna czy Wima.



Wielostopniowe zasilanie o bardzo dobrych parametrach

Niezwykle istotnym elementem w takich urządzeniach, jak źródła cyfrowe jest dobrze zaprojektowane zasilanie. Także i tutaj FiiO po raz kolejny pokazało, że potrafi doskonale zaprojektować także i ten element. Zastosowano tutaj całkowicie osobne tory zasilające dla sekcji cyfrowej i analogowej wraz z bardzo precyzyjnymi regulatorami LDO zapewniającymi dostarczenie niskoszumnego napięcia tam, gdzie to potrzebne. Dzięki temu cały, jakże pieczołowicie zaprojektowany układ elektroniczny w FiiO S15 może pracować o optymalnych dla siebie warunkach. A to także przekłada się na bardzo dobre brzmienie posiadające dynamikę przy niskim poziomie szumów. Producent zadbał tutaj nawet o odpowiedni, dedykowany dla audio transformator z zapasem mocy.



Niezwykle szeroka funkcjonalność

FiiO S15 to urządzenie, które nie tylko wspiera tak istotne dzisiaj funkcje, jak Roon Ready, FiiO Cast czy FiiO Music. Ale dzięki temu, że jest oparte o specjalną wersję systemu Android, użytkownik może na nim instalować dodatkowe aplikacje i w ten sposób znacząco rozszerzać funkcjonalność tego urządzenia. Ponadto nie zapomniano tutaj także o implementacji transmisji Bluetooth, bo na pokładzie znalazł się kodek Qualcomm QCC5125 wspierający nowoczesne kodeki takie, jak LDAC, czy apt-X HD. Całości dopełnia nie tylko pełen zestaw wejść cyfrowych, ale też w pełni zbalansowane wyjścia XLR oraz dwa wyjścia analogowe RCA.



FiiO S15 jeszcze w styczniu 2025 trafia do sprzedaży a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 5499 PLN.

























źródło: Info Prasowe - MIP