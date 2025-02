HATOR Gaming zaprasza na IEM Katowice 2025

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Z radością ogłaszamy, że marka HATOR jest obecna na IEM w Katowicach, i chcielibyśmy Cię zaprosić na nasze prezentacje produktowe oraz specjalne atrakcje. Już od wczoraj od godziny 13:00 zaprezentujemy premierowe produkty, które na nowo zdefiniują standardy branży i wyniosą doświadczenia graczy na jeszcze wyższy poziom. Zapraszamy na prezentację, na żywo, gdzie będzie można zobaczyć nasze nowości w akcji! Poza naszymi produktami przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, w tym spotkania z influencerami, mecze pokazowe z drużyną e-sportową Monte, występy DJ-ów i wiele więcej!









Harmonogram wydarzeń:

Sobota 08.02.2025

12:45 – 14:30: wizyta e-sportowej drużyny Monte – Dycha & KEi, sesja Q&A,

mecze pokazowe i rozdawanie autografów

15:00 – 16:00: prezentacja nowych produktów HATOR i rozdawanie nagród

Cały dzień: turnieje CS2 i Rocket League, quizy i mini-konkursy

Niedziela 09.02.2025

12:45 – 14:30: atrakcje na stoisku HATOR prezentowane przez HYPER i Mikołaja Palimąkę

17:00 – 20:00: watch party finałów IEM

Cały dzień: turnieje CS2 i Rocket League, quizy i mini-konkursy



Zarezerwuj spotkanie z HATOR

Jeśli chcesz umówić się na indywidualne spotkanie z przedstawicielem marki HATOR podczas wydarzenia, prosimy o odpowiedź na tę wiadomość (RSVP). Nie możemy się doczekać, by spotkać Cię na Intel Extreme Masters w Katowicach!



Odwiedź nas:

Lokalizacja: stoisko nr C10 / Główna Hala, MTK

Data: 7 – 9 lutego 2025.





HATOR, dynamicznie rozwijająca się marka gamingowa, której korzenie sięgają e-sportu, zapowiedziała swój udział w Intel Extreme Masters (IEM) w Katowicach. W dniach 7–9 lutego stoisko marki zamieni się w prawdziwy raj dla graczy. Wśród atrakcji przewidziano m.in. premiery najnowszych produktów prezentowane przez znanych influencerów. Na stoisku będzie można także spotkać się z członkami teamu Monte. IEM 2025 zgromadzi czołowych zawodników walczących o mistrzowskie tytuły, cenne nagrody i miejsce w prestiżowej Hall of Heroes. Ubiegłoroczna edycja przyciągnęła ponad 287 tys. widzów online, a mecz finałowy śledziło aż 972 tys. fanów. egoroczne wydarzenie IEM zapowiada się jeszcze bardziej emocjonująco, z licznymi atrakcjami na IEM Expo. Właśnie w tym miejscu marka HATOR zaprezentuje m.in. najnowsze premiery produktowe z linii Essential, Performance i Pro.



Nowe kolekcje słuchawek

W hali głównej MTK na stoisku nr C10, HATOR zaprezentuje najnowszą kolekcję bezprzewodowych słuchawek, które mają wynieść wrażenia dźwiękowe graczy na jeszcze wyższy poziom. Modele Hypergang 3 Wireless oraz Phoenix 2 Wireless to zaawansowane zestawy słuchawkowe, które mają zapewnić wyjątkową jakość dźwięku, bezproblemową łączność oraz długoletnią żywotność. Z kolei model Hyperpunk 3 ma w sobie łączyć świetną jakość, ciekawie zaprojektowaną, wytrzymałą konstrukcję i uniwersalne przeznaczenie.



Klawiatury i myszy dla graczy

Obok zaawansowanej serii headsetów na stoisku będzie można przetestować klawiaturę HATOR Rockfall 3 TKL. Ta bezprzewodowa konstrukcja mechaniczna o eleganckim designie, ma odznaczać się szerokimi możliwościach konfiguracji i długoletnią trwałością. Do kompletu producent zaprezentuje HATOR Quasar 3 - serię bezprzewodowych myszy gamingowych, które dzięki swojej precyzji i szybkości mogą z powodzeniem stać się podstawowym narzędziem dla profesjonalnych graczy.



Wyjątkowe atrakcje na stoisku

Na stoisku HATOR pojawią się znane twarze ze świata technologii. Wśród nich zagości Grzegorz Rycko z popularnego kanału o sprzętach dla graczy, a także Hyper – znana postać ze świata e-sportu. Ci dwaj panowie szeroko opowiedzą o technologiach, innowacjach i zaletach produktów marki HATOR oraz doradzą, jak dobrać klawiaturę do swojego poziomu zaawansowania.



Meet and greet z mistrzami e-sportu

Dodatkową atrakcję z pewnością będzie stanowić zaproszony na stoisko HATOR - team Monte, znany z wysokiego poziomu gry i sukcesów w międzynarodowych turniejach. Podczas spotkania fani będą mieli okazję wziąć udział w pokazowych rozgrywkach oraz sesjach Q&A.



Specjalna oferta na stoisku

Warto podkreślić fakt, że cały czas podczas trwania turnieju, na stoisku HATOR uczestnicy będą mogli skorzystać z wyjątkowych ofert. W sprzedaży będzie dostępna szeroka gama akcesoriów dla graczy w tym - wcześniej wspominanie, premierowe produkty.





























źródło: Info Prasowe - HATOR