Hopper - pierwszy mikrofon krawatowy marki Natec

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Natec Hopper to kolejny produkt marki, który wyznacza nowe standardy w kategorii mikrofonów bezprzewodowych. Dzięki niemu nagrywanie wywiadów, relacji czy materiałów na media społecznościowe stanie się prostsze i bardziej efektywne. Model ten wyposażono w zaawansowany system redukcji szumów (ENC), który wyeliminuje niepożądane dźwięki z otoczenia, zapewniając nieskazitelną jakość audio. To nie wszystko – Natec Hopper oferuje stabilny przesył dźwięku w paśmie 2.4 GHz na dystansie do 30 m, dzięki czemu użytkownik może cieszyć się pełną swobodą ruchów.







Przemyślane rozwiązania dla komfortu pracy

Mikrofon Natec Hopper został zaprojektowany z myślą o wygodzie i długotrwałej pracy. Akumulator o pojemności 40 mAh pozwala na nagrywanie do 4 godzin, a etui ładujące (200 mAh) umożliwia szybkie i wygodne doładowanie. Co więcej, dzięki złączu w odbiorniku użytkownik może ładować smartfon bez przerywania nagrywania – idealne rozwiązanie podczas intensywnych sesji wideo. Dostępne są różne warianty mikrofonu, w tym modele z jednym lub dwoma mikrofonami oraz z nadajnikami USB-C lub Lightning, co czyni Natec Hopper uniwersalnym narzędziem zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych twórców.



Najważniejsze cechy:

• Wiele opcji konfiguracji: wybór modeli z jednym lub dwoma mikrofonami, nadajnik USB-C lub Lightning.

• Dłuższa praca: do 4 godzin na jednym ładowaniu oraz dodatkowa energia z etui ładującego.

• Skuteczna redukcja szumów: system ENC gwarantujący czystość dźwięku.

• Stabilny przesył dźwięku: konstrukcja nadajnik-odbiornik działająca w paśmie 2.4 GHz.



Dostępność produktu oraz przewidywana cena:

PRZEWIDYWANA CENA BRUTTO DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: Wersje pojedyncze: 69.90 PLN, wersje podwójne: 89.90 PLN.

DOSTĘPNOŚĆ W SPRZEDAŻY: sklep marki na natec-zone.com, morele.net.











źródło: Info Prasowe - Natec