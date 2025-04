FiiO SA1 - głośniki z Bluetooth i przedwzmacniaczem gramofonowym

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wprowadzając nowe SA1 marka FiiO po raz kolejny pokazała, że także i na tym polu potrafi zaoferować naprawdę ciekawy produkt. A przy tym także nadzwyczaj zaawansowany oraz doskonale zaprojektowany. FiiO SA1 korzystają z przetworników nisko-średniotonowych o średnicy 3.5 cala oraz wysokotonowych o średnicy 0.75 cala. Te pierwsze posiadają membrany wykonane ze specjalnego rodzaju włókna naturalnego, te drugie zaś wykorzystują kompozyt aluminiowo-magnezowy. Taka kombinacja tych przetworników oraz zastosowanych w nich materiałów oferuje zaskakująco dojrzałe, transparentne oraz precyzyjne brzmienie, które sprawia, że SA1 mogą z powodzeniem stać się punktem odniesienia w swojej klasie.







W głośnikach tych zastosowano także nowoczesne wzmacniacze w klasie D oraz całkowicie oddzielone obwody wzmocnienia dla przetworników nisko-średniotonowych oraz wysokotonowych. Co więcej, mamy tutaj także specjalnie opracowaną zwrotnicę aktywną, która precyzyjnie dzieli pasmo na podzakresy tak, aby każdy z przetworników działał w optymalnym dla siebie przedziale częstotliwości.



Korekcja parametryczna PEQ oraz szerokie możliwości połączeniowe

FiiO SA1 posiada zaawansowany i przy tym przeźroczysty dla sygnału korektor charakterystyki przenoszenia. Posiada on aż 31 pasm dzięki czemu może być użyty do precyzyjnego dopasowania brzmienia zarówno do naszych preferencji, jak również do charakterystyki pomieszczenia. Korektorem tym możemy sterować z poziomu dopracowanej aplikacji na urządzenia mobilne, posiada on także predefiniowane ustawienia dla różnych rodzajów muzyki. Najnowsze kolumny aktywne od FiiO to także pełen wachlarz możliwości połączeniowych. Bezprzewodowo oferują nam one połączenie Bluetooth 5.4 wspierające takie kodeki, jak LDAC. Jeżeli zaś chodzi o gniazda wejściowe, to mamy zarówno wejście USB Audio, jak i także koncentryczne oraz optyczne. Ponadto FiiO SA1 wyposażone są także w wejście liniowe RCA, które może przyjmować zarówno typowy sygnał, jak i także do którego możemy podłączyć gramofon. Bo na pokładzie znalazł się także przedwzmacniacz gramofonowy. Całości dopełnia obudowa, która wykonana jest z płyt MDF o wysokiej gęstości oraz dedykowany pilot zdalnego sterowania.



Aktywne kolumny głośnikowe FiiO SA1 dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 990 PLN.































źródło: Info Prasowe - MIP