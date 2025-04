ZOWIE EC-DW 4K - seria asymetrycznych bezprzewodowych myszy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kontynuując wprowadzanie modeli 4K DW, ZOWIE z przyjemnością prezentuje Serię EC-DW 4K, asymetryczne bezprzewodowe myszy dla esportu, będące ulepszoną wersją uwielbianej serii EC-CW. Oferuje ona praktyczne innowacje produktowe, które zwiększają wydajność graczy, łącząc potwierdzoną naukowo ergonomię z najnowszą technologią bezprzewodową. Seria EC-DW oferuje teraz częstotliwość do 4000 Hz, która w połączeniu z udoskonalonym odbiornikiem ZOWIE 4K zapewniają stabilną, wysoką wydajność zarówno w domu, jak i na arenach turniejowych. Udoskonalony odbiornik, w połączeniu z udoskonaloną anteną zlokalizowaną na przedniej części myszy, pozwalają na odporną na zakłócenia transmisję podczas intensywnej rozgrywki.







Co więcej, najnowsza EC-DW jest znacznie lżejsza od swoich poprzedniczek z serii EC-CW we wszystkich trzech dostępnych rozmiarach. Charakterystyczny asymetryczny, ergonomiczny design i konstrukcja z miękkimi krzywiznami są potwierdzone nauką o sporcie, aby zapewnić szybsze ruchy poziome w konkurencyjnych grach.



Naturalny Komfort w Każdej Krzywiźnie

Myszki z miękkimi krzywiznami serii EC-DW naturalnie dopasowują się do dłoni bez niewygodnych punktów nacisku, pozwala to na szybsze ruchy poziome przy zredukowanym zmęczeniu podczas długich sesji grania. Krzywizna po lewej stronie jest zoptymalizowana dla umiejscowienia kciuka, podczas gdy gładki, zaokrąglony przedni prawy design zapewnia łatwy kontakt dla palca serdecznego i małego, co pomaga graczom szybciej podnieść mysz i płynniej przejść do kolejnej akcji podczas gry.



Niezawodna Bezprzewodowa Wydajność, na Której Możesz Polegać

Zaprojektowana z myślą o wydajności, udoskonalony kierunkowy odbiornik serii EC-DW zwiększa obszar odbioru sygnału skierowanego w stronę myszy, zapewniając lepszy odbiór sygnału w kluczowych momentach. Zredukowany zakres odbioru z tyłu odbiornika minimalizuje zakłócenia od sygnałów odbitych, dochodzących z tyłu, skutecznie redukując spadki klatek i zapewniając nieprzerwaną rozgrywkę.



Seria EC-DW to najnowsza seria esportowa ZOWIE, łącząca sprawdzoną ergonomię z nowoczesną technologią bezprzewodową, aby dostarczyć wyjątkowe doświadczenia. Odkryj przyszłość konkurencyjnego gamingu z nową serią EC-DW.



Więcej informacji o poszczególnych modelach, znajdziecie w tych linkach:

ZOWIE EC1-DW

ZOWIE EC2-DW

ZOWIE EC3-DW





























źródło: Info Prasowe - BENQ