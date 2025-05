FiiO Snowsky Anytime - Wakacyjny styl retro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO, uznany producent sprzętu audio, z dumą prezentuje swój najnowszy produkt - FiiO Anytime , innowacyjne słuchawki bezprzewodowe z aktywną redukcją szumów marki SNOWSKY, należącej do rodziny FiiO. Ten wyjątkowy model łączy w sobie nowoczesne technologie z retro-futurystycznym designem inspirowanym estetyką Y2K, oferując nie tylko doskonałe brzmienie, ale również stylowy dodatek dla młodego pokolenia. FiiO Anytime wyróżniają się na tle konkurencji dzięki unikalnemu designowi inspirowanemu estetyką lat 2000. Metaliczne wykończenie nauszników i pałąka nadaje słuchawkom elegancki, a jednocześnie nowoczesny wygląd. Dostępne w trzech stylowych kolorach - tytanowym złocie, czarnym i różowym - pozwalają użytkownikom wyrazić swoją indywidualność i styl.







Ważąc zaledwie 155 gramów, FiiO Anytime są jednymi z najlżejszych słuchawek nausznych z ANC na rynku. Miękkie nauszniki przyjazne dla skóry oraz pałąk z adaptacyjnymi zawiasami 3D zapewniają minimalny nacisk i maksymalny komfort nawet podczas długich sesji słuchania. Kompaktowe wymiary (około 180 x 160 x 62 mm) sprawiają, że słuchawki są idealne do codziennego użytku, zarówno w domu, jak i w podróży. Konstrukcja nauszna sprawie, że nawet podczas gorących upalnych dni, nasze uszy będą miały zapewnioną efektywną izolację.



Zaawansowana technologia audio i redukcja szumów

FiiO Anytime wyposażono w wysokiej jakości 40-milimetrowe przetworniki, dostrojone tak, aby zapewniać czysty dźwięk i szeroką scenę dźwiękową. Technologia aktywnej redukcji szumów (ANC) skutecznie eliminuje niechciane dźwięki z otoczenia, pozwalając użytkownikowi skupić się wyłącznie na muzyce. Słuchawki oferują również tryb transparentności, który umożliwia słuchanie muzyki przy jednoczesnym zachowaniu świadomości dźwięków otoczenia - idealne rozwiązanie podczas spacerów po mieście czy rozmów z innymi osobami bez konieczności zdejmowania słuchawek. Dla graczy przewidziano specjalny tryb gry, który redukuje opóźnienia do zaledwie 60 ms, zapewniając idealną synchronizację dźwięku z obrazem.



Najnowszy Bluetooth 5.4 i intuicyjna obsługa

FiiO Anytime wykorzystują najnowszy standard Bluetooth 5.4, który zapewnia niższe zużycie energii, zredukowane opóźnienia i stabilne połączenie nawet w środowiskach o dużych zakłóceniach. Słuchawki obsługują jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami, co pozwala na płynne przełączanie się między telefonem a laptopem bez konieczności ponownego parowania. Intuicyjne przyciski dotykowe umożliwiają łatwe sterowanie odtwarzaniem, regulację głośności, przełączanie między trybami ANC oraz aktywację trybu gry. Dwukrotne naciśnięcie przycisku ANC włącza tryb gry, co eliminuje konieczność korzystania z aplikacji do zmiany podstawowych ustawień.



Wyjątkowa żywotność baterii

Jedną z najbardziej imponujących cech FiiO Anytime jest długi czas pracy na baterii. Wbudowany akumulator o pojemności 500 mAh zapewnia do 58 godzin odtwarzania przy wyłączonym ANC i do 38 godzin z włączoną aktywną redukcją szumów. To wystarczająco dużo, aby korzystać ze słuchawek przez cały tydzień bez konieczności ładowania. Gdy bateria się wyczerpie, słuchawki można w pełni naładować w zaledwie 2 godziny przez port USB-C. Czas czuwania wynosi imponujące 330 godzin, co oznacza, że słuchawki będą gotowe do użycia nawet po dłuższym okresie bezczynności.



Dostępność i cena

FiiO Anytime właśnie trafiają do sprzedaży w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 199 PLN. Słuchawki można nabyć u autoryzowanych dilerów FiiO oraz w wybranych sklepach z elektroniką i sprzętem audio.





Kluczowe cechy FiiO Anytime:

• Retro-futurystyczny design inspirowany estetyką Y2K

• Ultralekka konstrukcja - waga tylko 155 g

• Trzy stylowe kolory: tytanowe złoto, czarny i różowy

• Wysokiej jakości 40-milimetrowe przetworniki

• Aktywna redukcja szumów (ANC)

• Tryb transparentności do świadomości otoczenia

• Tryb gry z opóźnieniem zaledwie 60 ms

• Bluetooth 5.4 z obsługą jednoczesnego połączenia z dwoma urządzeniami

• Bateria 500 mAh oferująca do 58 godzin pracy (38 godzin z ANC)

• Szybkie ładowanie przez USB-C w 2 godziny

• Miękkie nauszniki przyjazne dla skóry

• Adaptacyjne zawiasy 3D dla lepszego dopasowania

• Obsługa kodeków SBC i AAC

































źródło: Info Prasowe - MIP