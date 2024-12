FiiO TT13 – powrót do analogowego źródła w nowoczesnym wydaniu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO po wprowadzeniu wielu dobrze przyjętych urządzeń cyfrowych postanowiło zaskoczyć ponownie wszystkich. I po takich produktach, jak chociażby budżetowy przetwornik cyfrowo-analogowy K11 R2R czy też zaawansowany DAC ze wzmacniaczem słuchawkowym K19 zaprezentowało własnej konstrukcji gramofon. Mowa oczywiście o TT13, który należy do serii Retro tego znanego producenta. Co ciekawe, FiiO zastosowało w swoim nowym gramofonie nie tylko w pełni autorską jego konstrukcję, ale też wprowadziło do niego całą masę interesujących rozwiązań. Przykładowo na pokładzie znajdziemy nie tylko przedwzmacniacz gramofonowy, ale także nadajnik Bluetooth z aptX. I to wcale nie jedyne interesujące cechy tego gramofonu, bo jest ich naprawdę znacznie więcej.







Wysokiej jakości konstrukcja wykonana z aluminium

FiiO TT13 to gramofon, który kontynuuje tradycję marki FiiO, aby oferować słuchaczom wysokiej jakości, dobrze wykonane produkty w rozsądnych cenach. Plinta tego gramofonu została wykonana w całości z aluminium, które nie tylko posiada ciekawą fakturę, ale również chroni elektronikę gramofonu przed szkodliwymi interferencjami z zewnątrz. Co więcej, każdy element tego urządzenia został precyzyjnie wykonany i pasuje do reszty. Zastosowano też pod plintą specjalne nóżki antywibracyjne, które chronią ten gramofon przed jakże szkodliwymi dla niego interferencjami mechanicznymi i wibracjami z zewnątrz.



W pełni automatyczne starannie zaprojektowane ramie

FiiO TT13 posiada w pełni automatyczne i elektronicznie sterowanie ramie, które samo się podniesie oraz samo opadnie na płytę bez konieczności naszego manualnego działania. Co więcej, nowy gramofon od FiiO posiada jeszcze jedną niezwykle rzadko spotykaną cechę. Otóż może on odtwarzać płyty w pętli, czyli po odtworzeniu wszystkich utworów z danej strony płyty będzie potrafił wrócić do początku i zagrać daną stronę raz jeszcze. Wystarczy, że wciśniemy w tym celu jeden przycisk i gramofon FiiO wykona resztę za nas. I zrobi to z bardzo dużą precyzją, co także jest istotne, bo precyzyjna elektroniczna kontrola przyczynia się tutaj do realnej dbałości o nasze płyty.



Zaawansowana architektura audio z przedwzmacniaczem gramofonowym

Warto zwrócić uwagę także na to, że FiiO TT13 to nie tylko gramofon, ale tak naprawdę całkiem zaawansowane urządzenie audio, które nie tylko posiada wbudowany przedwzmacniacz, ale też całą i skrupulatnie przemyślaną elektronikę sterującą oraz zaawansowane zasilanie. Jeżeli zaś chodzi o preamp gramofonowy, to został on oparty o sprawdzone układy JRC5532, które mają naturalne i ciepłe analogowe brzmienie. Współpracują one z wkładką Audio Technica AT3600LA z zaawansowanymi układami sterującymi oraz regulatorami napięcia typu LDO (Low-Dropout Regulator). Wszystko to sprawia, że najnowszy gramofon FiiO TT13 jest urządzeniem nie tylko przemyślanym, ale też i kompletnym. Co więcej, oprócz wyjść analogowych (które możemy podłączyć bezpośrednio do wzmacniacza albo kolumn aktywnych) FiiO TT13 posiada także (w odpowiedniej wersji) nadajnik Bluetooth. A to z kolei sprawia, że możemy z niego słuchać muzyki także bezprzewodowo, chociażby poprzez bezprzewodowe słuchawki.



Zdalne sterowanie oraz regulowane podświetlenie RGB

FiiO TT13 jako jeden z naprawdę niewielu gramofonów posiada też zdalne sterowanie. Umożliwia ono kontrolę nad większością aspektów odtwarzania. Ponadto gramofon ten, podobnie jak wiele nowych produktów FiiO posiada również świetnie wyglądające podświetlenie RGB, które można nie tylko regulować, ale też je całkowicie wyłączyć. Wszystko to sprawia, że to naprawdę nowoczesny produkt, który z klasą przeniesie nas do świata analogu.



FiiO TT13 dostępny jest już dostępny w sprzedaży, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 1100 PLN za wersję bez Bluetooth oraz 1249 PLN za wersję z Bluetooth.































źródło: Info Prasowe - MIP