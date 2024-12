Motorola prezentuje nowe smartfony moto e oraz moto g

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola zaprezentowała najnowszą odsłonę smartfonów na każdą kieszeń – modeli: moto g05, moto g15 oraz moto g15 power. Są niedrogie, funkcjonalne, posiadają certyfikację IP54, a każdy z nich dostępny będzie w atrakcyjnych i niebanalnych kolorach. Nowe modele moto g wnoszą powiew świeżości do oferty budżetowych smartfonów Motorola. Znajdziemy w nich zarówno wydajniejsze procesory MediaTek Helio G81 Extreme, nowe jaśniejsze wyświetlacze LCD, jak i pojemniejsze baterie oferujące szybsze ładowanie. Wszystkie nowe moto g mają też certyfikację IP54, a ich ekrany chroni szkło Gorilla Glass 3. Smartfony wspierają Bluetooth 5,4 i Wi-Fi ac oraz oferują dźwięk w standardzie Dolby Atmos (głośniki stereo). Nie zabrakło praktycznej obsługi dual SIM, a osoby używające klasycznych słuchawek docenią obecność gniazda mini jack.







Łączy je również charakterystyczny dla wszystkich urządzeń z rodziny moto g kolorowy i harmonijny design. Motorola swoje nowe moto g wypuściła w szerszej palecie barw, co sprawia, że choć niedrogie – nie są banalne i wyróżniają się tłumie. Smartfony moto g pracują pod kontrolą najnowszego Androida 15 z nakładką Hello UX. Wyposażono je w pakiet zabezpieczeń ThinkShield for Mobile oraz aplikację Moto Secure.



Moto g05

Smartfon, który można kupić za mniej niż 500 złotych wcale nie musi być urządzeniem o słabych parametrach czy bardzo przeciętnej trwałości. Motorola moto g05 wyposażona została w ekran o przekątnej 6.67” HD+ z 90 Hz odświeżaniem i jasnością sięgającą 1000 nitów. Pod maską znajdziemy wspomniany już procesor Helio G81 Extreme, a zależnie od wersji użytkownik może się zdecydować na wariant: 4/64 GB, 4/128 GB lub 8/128 GB. Smartfon wyposażony został w 50 Mpx aparat główny1, 8 Mpx aparat selfie oraz baterię 5200 mAh wspierającą ładowanie 18 W. W Polsce będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: morskiej oraz czerwonej.



Moto g15 oraz g15 power

Nieco bardziej zaawansowany model moto g15 wnosi do serii większy ekran (6.72” FHD+, 60 Hz), bardziej wyraziste głośniki oraz moduł głównego aparatu łączący moduł 50 Mpx z ultraszerokokątnym oczkiem 5 MP pozwalającym użytkownikowi na robienie zdjęć o dużo szerszym kadrze. Smartfon oferuje także wsparcie dla NFC, umożliwiając tym samym korzystanie z popularnych w Polsce płatności zbliżeniowych. Procesor Helio G81 Extreme jest wspierany przez 8 GB pamięci RAM, a użytkownik ma do dyspozycji 128 GB pamięci wewnętrznej. Bateria to identyczne jak w modelu moto g05 ogniwo 5200 mAh obsługujące ładowanie 18 W.



Nowością w serii jest motorola moto g15 power stworzona z myślą o osobach, które bardziej aktywnie użytkują swój smartfon i potrzebują większego zapasu energii. Urządzenie wyróżnia się obecnością pojemniejszej baterii 6000 mAh i wsparciem dla szybkiego ładowania TurboPower 30 W1. Smartfon dostępny będzie w wersji pojemnościowej 8/256 GB.

Model moto g15 do Polski trafi w kolorach: oliwkowym, grafitowym oraz pomarańczowym. Wersję moto g15 power będziemy mogli kupić w kolorach: oliwkowym i grafitowym.



Ceny i dostępność w Polsce

Nowe smartfony Motorola z rodziny moto g trafią do sprzedaży w pierwszym kwartale 2025 roku. Jako pierwsze, już w styczniu pojawią się modele moto g15 oraz moto g15 power.

Moto g15 oraz moto g15 power znajdą się w ofercie m.in. najpopularniejszych sklepów z elektroniką: RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik i Neonet. Dodatkowo moto g15 zadebiutuje w sieciach komórkowych Plus oraz Play.



Smartfon moto g05 dostępny będzie zarówno w sklepach (RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik oraz Neonet), jak i w ofercie operatorskiej czterech największych sieci w Polsce (Plus, Play, T-Mobile i Orange).



Rekomendowane ceny detaliczne poszczególnych modeli:

• Motorola moto g05 (4/64 GB) – 449 PLN

• Motorola moto g05 (4/128 GB) – 499 PLN

• Motorola moto g05 (8/128 GB) – 599 PLN

• Motorola moto g15 (8/128 GB) – 649 PLN

• Motorola moto g15 power (8/256 GB) – 799 PLN

































źródło: Info Prasowe - motorola