FiiO WARMER R2R - Stacjonarny DAC R2R z Buforem Lampowym

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO prezentuje FiiO WARMER R2R – innowacyjny, stacjonarny przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) z buforem lampowym. Urządzenie to łączy w sobie precyzję nowoczesnej technologii R2R z charakterystycznym, analogowym ciepłem lamp elektronowych, oferując unikalne doświadczenie słuchowe. WARMER R2R czerpie inspirację z klasycznego, analogowego brzmienia, jednocześnie wykorzystując najnowsze osiągnięcia inżynierii audio. Sercem urządzenia jest autorski, w pełni zbalansowany, 24-bitowy przetwornik R2R (Resistor-to-Resistor), zbudowany z 192 precyzyjnych, cienkowarstwowych rezystorów. Taka konstrukcja zapewnia wyjątkową liniowość i naturalność dźwięku.







Kluczowe cechy FiiO WARMER R2R:

• Prawdziwy DAC R2R:W pełni zbalansowana, 24-bitowa matryca R2R, gwarantująca naturalną i organiczną reprodukcję dźwięku.

• Bufor Lampowy: Wyposażony w cztery lampy elektronowe JJ E88CC, które dodają brzmieniu charakterystycznego, analogowego ciepła, głębi i muzykalności.

• Wskaźniki VU: Dwa klasyczne wskaźniki VU, które nie tylko dodają urządzeniu uroku retro, ale także wizualizują dynamikę odtwarzanej muzyki.

• Wszechstronna Łączność: Szeroki wachlarz wejść cyfrowych (USB, optyczne, koaksjalne) oraz wyjść analogowych (RCA, zbalansowane XLR).

• Wysoka Rozdzielczość: Obsługa PCM do 384kHz/32bit i DSD256 (przez USB), co zadowoli najbardziej wymagających audiofilów.

• Tryby NOS/OS: Możliwość wyboru między trybem Non-Oversampling (NOS) dla najbardziej surowego, analogowego brzmienia, a trybem Oversampling (OS) dla zwiększonej precyzji.



FiiO WARMER R2R został zaprojektowany z myślą o tych, którzy tęsknią za bogatym, gładkim i organicznym brzmieniem lamp elektronowych, ale nie chcą rezygnować z wygody i precyzji nowoczesnego DAC-a. Jest to idealne centrum domowego systemu audio, które potrafi "ożywić" cyfrowe nagrania, nadając im emocjonalnej głębi i tekstury.



FiiO WARMER R2R trafia do sprzedaży już w grudniu, a jego cena to 1999 PLN.





























źródło: Info Prasowe - MIP