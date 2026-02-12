Fostex prezentuje nową generację flagowców TH910 i TH919

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fostex, japoński producent z ponad 50-letnią tradycją w tworzeniu profesjonalnego sprzętu audio, z dumą prezentuje nową generację swoich flagowych słuchawek: TH910 (zamknięte) i TH919 (otwarte). Oba modele stanowią ewolucję legendarnej serii TH900, łącząc tradycyjne japońskie rzemiosło z najnowszymi osiągnięciami inżynierii akustycznej, aby dostarczyć niezrównane wrażenia słuchowe. Sercem obu modeli jest nowo opracowany 50-milimetrowy przetwornik BioDyna, który został znacząco ulepszony w stosunku do poprzednich generacji. Dzięki nowej krawędzi, przetwornik zapewnia lepszą stabilność amplitudy, co przekłada się na zwarty, dobrze zdefiniowany bas bez nadmiernego rozciągnięcia.







Jednocześnie, poprzez tłumienie niepożądanych rezonansów, uzyskano naturalną i gładką średnicę, eliminując zamglenie dźwięku. Rezultatem jest dźwięk o wysokiej gęstości, klarowności i gładkości, który zachowuje objętość i głębię, dostarczając każdy detal muzyki. Konstrukcja mechaniczna została odświeżona poprzez zastosowanie lekkiego stopu magnezu w elementach takich jak płyta bazowa obudowy i wieszak, co pozwoliło na redukcję wagi o 20% w porównaniu do aluminium. Gumowe uszczelki w mechanizmie obrotowym eliminują nadmierne wibracje, a całość została zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie noszenia.



Rzemiosło i Design: Lakier Urushi i Klon

Obudowy słuchawek wykonano z litego, twardego klonu, wykończonego tradycyjną japońską techniką lakierniczą Urushi, opracowaną przez firmę Sakamoto Otozo Shoten, założoną w 1900 roku. Wzór “foil pattern”, wykorzystujący czarny lakier jako bazę i ręcznie nakładane kawałki wędzonej siarką srebrnej folii, tworzy unikalny, luksusowy wygląd. Twardy klon w połączeniu z twardym lakierem nie dodaje dźwiękowi zbędnych podbarwień, pozwalając cieszyć się solidnym basem i czystymi, rozciągniętymi wysokimi tonami.



Fostex TH910: Intymność i Precyzja Konstrukcji Zamkniętej

Model TH910 to słuchawki o konstrukcji zamkniętej, które oferują doskonałą izolację od otoczenia i intymne, precyzyjne brzmienie. Idealne dla tych, którzy pragną zanurzyć się w muzyce bez zakłóceń, ciesząc się każdym niuansem nagrania.



Fostex TH919: Przestrzeń i Naturalność Konstrukcji Otwartej

Model TH919 to słuchawki o konstrukcji otwartej, które wyróżniają się aluminiowym grillem o geometrycznym wzorze inspirowanym japońską sztuką obróbki drewna “Kumiko”. Precyzyjna, dwuwarstwowa struktura z laserowo wycinaną siatką została starannie dostrojona, aby odtwarzać naturalne pole dźwiękowe o wysokiej rozdzielczości i minimalnym zmęczeniu słuchu, co jest charakterystyczne dla najlepszych konstrukcji otwartych.



Komfort i Akcesoria

Oba modele wyposażono w nowe, ergonomicznie wyprofilowane nauszniki z dwuwarstwowej pianki z pamięcią kształtu oraz pałąk i poduszkę z naturalnej skóry owczej. W zestawie znajduje się wysokiej czystości kabel 7N OFC (99.99999%) o długości 2 metrów, zakończony wtykiem 6.3 mm. Opcjonalnie dostępny jest również zbalansowany kabel 4.4 mm.



Dostępność i Ceny

Nowe słuchawki Fostex TH910 i TH919 będą dostępne w Polsce w cenach odpowiednio:

Fostex TH910 w cenie - 11990 PLN

Fostex TH919 w cenie - 12 990 PLN





























źródło: Info Prasowe - MIP