Fotele gamingowe ENDORFY z serii Meta

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Z początkiem grudnia marka ENDORFY rozszerza ofertę produktową o nową kategorię. Tym razem do rąk klientów trafią fotele gamingowe Meta. Zostały one stworzone z głębokiego zrozumienia potrzeb nie tylko graczy, ale i twórców spędzających długie godziny w pozycji siedzącej przed komputerem. Konstrukcja fotela wyróżnia się szerokimi możliwościami personalizacji ustawień oraz wykorzystanymi materiałami. W ten sposób zadbano o wygodę użytkowania oraz odpowiednie wsparcie kręgosłupa. Większość foteli gamingowych jest inspirowana siedziskami prosto z samochodów wyścigowych. Spełniają przecież podobne funkcje – mają zapewnić wygodę, umożliwić swobodne ruchy rąk oraz pomóc w utrzymaniu odpowiedniej pozycji kręgosłupa w każdej sytuacji przez długi czas.







Fotele gamingowe ENDORFY Meta choć wciąż czerpią to, co najlepsze z konstrukcji kubełkowej, to przełamują również kilka jej zasad. Widać to wyraźnie m.in. w:

• płaskim siedzisku bez ograniczników po bokach,

• regulowanym zagłówku,

• oparciu składającym się z 5 odrębnych segmentów.



Takie decyzje konstrukcyjne są wynikiem wielu godzin pracy i analiz. Marce ENDORFY zależało na stworzeniu fotela, który dopasuje się do użytkownika oraz odpowiednio podeprze kręgosłup w najważniejszych jego punktach, czyli w odcinku:

• szyjnym,

• piersiowym,

• lędźwiowym,

• guzicznym.



Oparcie otrzymuje także obręcz barkowa, która – razem z częścią szyjną i lędźwiową – jest najbardziej narażona na ból. Właśnie te sfery ludzkiego ciała ulegają nadmiernym obciążeniom w trakcie siedzenia (są one nawet o 40-90% większe niż podczas stania!). Ergonomiczna budowa fotela i wsparcie w wymienionych wyżej punktach pomagają minimalizować te obciążenia i tym samym zwiększyć komfort użytkownika. Dodatkowo podłokietniki pokryte miękką i wytrzymałą pianką wspierają prawidłową pozycję rąk, pasują do nowoczesnego, dynamicznego designu oraz zwiększają walory estetyczne fotela.



Szczególną cechą foteli ENDORFY Meta jest obicie wykonane z wysokiej jakości tkaniny. Ten oddychający materiał z wyraźnymi kanałami wentylacyjnymi zapewnia swobodny przepływ powietrza, czyli skóra użytkownika nie tylko bez problemu oddycha, ale i nie poci się oraz nie przykleja do fotela. Materiał o specjalnym splocie zapewnia duży komfort i jest przyjemny dla skóry. Wystarczy go dotknąć i od razu odechciewa się siedzieć na czymś innym. Design pasuje do pokoju każdego Technology Hero. Dopiski „BK” oraz „RD” odnoszą się do wariantów kolorystycznych każdego fotela. W serii Meta znajdują się obecnie fotele – czarny („BK”) oraz czarno-czerwony („RD”). Na uwagę zasługuje także tłoczona na zimno pianka znajdująca się tuż pod materiałem. Pianka dopasowuje się do ciała, ale nie ugniata się pod jego ciężarem i po każdym użyciu wraca do pierwotnego kształtu. Śmiało można powiedzieć, że fotele Meta BK i Meta RD przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem są nie do zdarcia.



Produkt ENDORFY został stworzony z myślą o graczach, komputerowych freakach, twórcach oraz wszystkich osobach, które w ramach pracy bądź hobby wiele godzin spędzają przed komputerem. Znajomość i zrozumienie ich potrzeb było najważniejsze. Właśnie dlatego kluczowym elementem konstrukcji foteli jest możliwość ich regulacji. W ten sposób każdy użytkownik stworzy taką konfigurację wszystkich elementów, która zapewni mu najwyższy poziom wygody.



W fotelach ENDORFY Meta zgodnie z indywidualnymi preferencjami można ustawić:

• wysokość siedziska (w zakresie od 420 do 5000 mm),

• podłokietniki (ruszają się w płaszczyznach góra-dół, przód-tył oraz prawo-lewo),

• zagłówek (można zmienić kąt jego nachylenia oraz wysokość).



Zagłówek jest ciekawym elementem całości, ponieważ montuje się go oddzielnie – co daje większą swobodę konfiguracji ustawień. Łatwiej też dopasować fotel do wyższych osób (optymalny wzrost użytkownika od 160 do 185 cm). W konstrukcji foteli ważne są również synchroniczny mechanizm, dzięki czemu odchylenie siedziska dopasowuje się do stopnia odchylenia oparcia, oraz siłownik najwyższej 4 klasy. Zapewnia on dużą wytrzymałość całej konstrukcji, która zapewni pełen komfort i stabilność osobom o wadze do 120 kg (uwzględniając dynamikę siadania, które znacząco zwiększa nacisk).



Przewidywana cena ENDORFY Meta BK: 999 PLN

Przewidywana cena ENDORFY Meta RD: 999 PLN



































Źródło: Info Prasowe / ENDORFY