Fractal Design Celsius+ nowa seria AIO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fractal Design zaprezentował najnowszą serię Celsius+, czyli systemy zintegrowanego chłodzenia cieczą (AIO). Do wyboru będziemy mieli aż sześć wersji tych pomp z chłodnicami w wymiarach 240 / 280 / 360 milimetrów. Seria DYNAMIC pozbawiona została podświetlenia wentylatorów na chłodnicy, ale za to głowica pompy otrzymała ozdobny, świecący pierścień w technologii ARGB LED. Natomiast wersja PRISMA, da już nam pełny zakres podświetlenia białych wentylatorów, kompatybilnych z systemami płyt głównych Asus AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, Razer Chroma i ASRock Polychrome. Ceny wersji DYNAMIC, to 129.99 USD (240/280) i 149.99 USD (360), natomiast za wersję PRISMA zapłacimy 169,99 USD (240/280) i 199.99 USD (360).































Źródło: Info Prasowe / Fractal Design