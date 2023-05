Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Poznaj Fractal Terra — obudowę komputerową zaprojektowaną i skonstruowaną z myślą o zmianie jakości gier w niewielkich rozmiarach. Zainspirowana domami współczesnych graczy, obudowa Terra została stworzona, aby poprawić wygląd biurka i zharmonizować potężną technologię gier z ich przestrzenią życiową. Aby to osiągnąć, zastosowano w niej cechy butikowego wzornictwa, takie jak panele wycięte z anodyzowanego aluminium, w tym aluminiowy front o grubości 8 mm oraz panel wykonany z litego drewna orzechowego z certyfikatem FSC. Od konstruowania po codzienne użytkowanie, obdowa Terra została zaprojektowana z myślą o interakcji z użytkownikiem. Niezależnie od tego, czy obróci on panele boczne z aluminium, odsunie górną część za pomocą zintegrowanej klapki, czy naciśnie grawerowany laserowo aluminiowy przycisk zasilania – każda interakcja z obudową Terra jest zaprojektowana tak, aby była płynna i przyjemna.







Wewnątrz obudowy Terra kryją się inteligentne funkcje, takie jak bezstopniowo przesuwana centralna ścianka, umożliwiająca użytkownikom dostosowanie proporcji przestrzeni między przedziałami nawet o 30 mm. Daje to konstruktorom swobodę projektowania niewielkich komputerów do gier w oparciu o wybrane komponenty, w tym opcję dołączenia wysokowydajnej karty graficznej w zajmującej niewiele miejsca obudowie o pojemności 10.4 l.



















Źródło: Info Prasowe / Fractal Design