Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fractal Torrent to zupełnie nowa, wysokowydajna obudowa komputerowa, której celem jest zapewnienie doskonałego przepływu powietrza od razu po wyjęciu opakowania. Dbałość o szczegóły jest odzwierciedlona we wszystkim, od wyboru komponentów do opływowego kształtu wewnątrz i na zewnątrz, a rezultatem jest obudowa, która idzie dalej niż jakakolwiek poprzednia obudowa Fractala w dążeniu do najwyższego przepływu powietrza. Jeśli chodzi o innowacje techniczne, to na pierwszy plan wysuwa się zupełnie nowy układ komponentów, otwarta przednia maskownica oraz dwa wentylatory 180 x 38 mm Dynamic PWM lub Prisma RGB wykonane na zamówienie aby uzyskać maksymalne chłodzenie powietrzem przy zachowaniu kontrolowanego poziomu hałasu.







Obudowa torrent jest dostarczana z kolejnymi trzema wentylatorami 140 mm (Dynamic lub Prisma dla RGB), co daje łącznie pięć wentylatorów. (Ciekawostka: jeśli jesteś wielkim fanem dużych wentylatorów, możesz dokupić dodatkową parę wentylatorów 180 mm Dynamic/Prisma i zastąpić nimi wentylatory 140 mm, aby uzyskać w sumie cztery masywne wentylatory 180 mm).



Mówiąc najprościej, Torrent to potęga, która pozwala cieszyć się najwyższej klasy chłodzeniem zaraz po wyjęciu z pudełka, z silnym wsparciem radiatora. To czyni ją idealnym wyborem dla zaawansowanych użytkowników, którzy wymagają tego, co najlepsze od komponentów i obudów.



Obudowa jest już dostępna od teraz na głównych rynkach światowych.





















Źródło: Info Prasowe / Fractal Design