Fractal wypuszcza Meshify 2 Compact

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Projektant obudów komputerowych Fractal ogłosił premierę produktu Meshify 2 Compact. Bazując na historii Meshify w zakresie inteligentnego wykorzystania przestrzeni i niezakłóconego przepływu powietrza, zespół projektantów firmy Fractal wprowadził wiele nowych cech, takich jak przedni port USB 3.1 typu C, bezśrubowy panel ze szkła hartowanego, całkowicie zdejmowany panel górny, który zapewnia doskonały dostęp do wnętrza, oraz przedni filtr nylonowy, który można zdjąć z siatki w celu zwiększenia przepływu powietrza.







Meshify 2 Compact kontynuuje dziedzictwo swoich poprzedników z ostrą asymetrią kątową, wysokimi standardami wydajności i przefiltrowaną ścieżką przepływu powietrza od przedniego wlotu bezpośrednio przez kluczowe elementy do wylotu. Rezultatem jest oczekiwana aktualizacja jednej z najbardziej popularnych obudów firmy Fractal.



- Kultowa konstrukcja z siatki kątowej zapewnia filtrowany przepływ powietrza z odważną, inspirowaną niewidzialnością estetyką

- Miejsce na GPU do 360 mm z radiatorem 240 mm u góry lub przednie radiatory do 360/280 mm z GPU do 305 mm

- Zainstaluj wentylatory do 7 x 120 mm lub 4 x 140 mm (w zestawie wentylatory Dynamic X2 1 x 120 mm i 2 x 140 mm)

- Wszechstronna i zajmująca mało miejsca konstrukcja typu ATX oferuje wydajność i pojemność znacznie większych obudów

- Otwarty układ wewnętrzny tworzy płynną drogę przepływu powietrza od wlotu z przodu do wylotu z tyłu

- Płynnie zintegrowany panel ze szkła hartowanego oprawionego w stalową ramę i bezśrubowy mechanizm mocowania od góry

- Całkowicie zdejmowany panel górny i wspornik wentylatora górnego otwierają się w celu zapewnienia doskonałego dostępu do wnętrza i łatwego prowadzenia kabli

- Trzy przednie porty USB, w tym jeden USB 3.1 Gen 2 Type-C z obsługą szybkiego ładowania i prędkością do 10 Gb/s

- Solidna wydajność chłodzenia z siedmioma pozycjami ów i wsparcie dla radiatorów do 360 lub 280 mm

- Obsługa dwóch dysków 2.5 ”/ 3.5” oraz maksymalnie czterech dysków SSD (w tym dwa uchwyty SSD)







































Źródło: Info Prasowe / Fractal Design