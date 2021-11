Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ideą, która przyświecała projektantom nowego głośnika Fresh ‘n Rebel Soul, była chęć stworzenia urządzenia łączącego elegancję i doskonałą jakość dźwięku, co pozwoli dobrze wkomponować się w wystrój każdego pomieszczenia. Stojąca konstrukcja i kąt nachylenia 12 stopni, przemyślana paleta kolorystyczna i dbałość o wzornictwo – to wszystko sprawia, że urządzenie sprawdzi się w każdym domu. A jako że sprzęt jest w pełni mobilny, to może nam towarzyszyć zarówno przy pracy zdalnej w salonie, umożliwiać wieczorny relaks w sypialni czy łazience lub umilać czas spędzany w kuchni albo w garażu.







Głośnik Soul może odtwarzać muzykę nawet przez 15 godzin, z kolei do pełnego naładowania potrzebujemy około 2.5 godziny. W zestawie otrzymujemy kabel do ładowania (USB-C) oraz kabel audio (3.5 mm). Dzięki kompaktowym wymiarom – 170 x 169 x 86 mm – nietrudno będzie mu znaleźć miejsce na półce, komodzie czy na stoliku. Wyróżnikiem Soula jest jego duża wydajność, zapewniająca przejrzysty dźwięk i głębokie basy, a te ostatnie za sprawą wbudowanego dużego przetwornika basowego. Co ważne, sprzęt nie traci rezonu nawet przy niskim poziomie głośności i także wtedy możemy cieszyć się przyjemną melodią w tle. Uwagę zwraca również jego design i ciekawa stojąca konstrukcja. Kąt nachylenia 12 stopni (w górę) sprawia, że dźwięk doskonale rozchodzi się w pomieszczeniu i dociera prosto do uszu słuchaczy.



Fresh ‘n Rebel Soul ma wbudowany mikrofon, który umożliwia prowadzenie rozmów przez głośnik zamiast telefonu. Dla osób, które chcą uzyskać najwyższe efekty dźwiękowe lub często urządzają domowe imprezy – warto wiedzieć, że łącząc dwa głośniki Soul przez Bluetooth za pośrednictwem Trybu Double Fun możemy uzyskać opcję słuchania w stereo. A co jeśli urządzenie zostanie zachlapane wodą? Dobra wiadomość brzmi: Soul podobnie jak inne głośniki holenderskiego producenta dysponują klasą wodoodporności – w tym przypadku IPX5. A zatem rozlany napój, zmoczenie przez deszcz urządzenia pozostawionego na balkonie czy zachlapanie głośnika wodą w łazience nie są problemem dla Soula. Wodoodporność ułatwia też dbanie o czystość urządzenia, w razie zabrudzeń – woda mu niestraszna.



Urządzenie Fresh ‘n Rebel Soul wykonano z najlepszych materiałów. Zaokrąglone krawędzie cechują się metalicznym wykończeniem a tkanina typu „sandwich” w połączeniu z atrakcyjnym designem nadaje głośnikowi nowoczesnego charakteru. I wreszcie znak rozpoznawczy marki – unikalne kolory. W przypadku Soula dostępnych jest siedem odcieni, które idealnie wpasowują się w trendy w urządzaniu wnętrz – Silky Sand (złoty piasek), Storm Grey (ciemnoszary), Dried Green (wypłowiała zieleń), Safari Red (czerwień z pomarańczą), Brave Bronze (brąz), Deep Mauve (wiśniowa czerwień), Dive Blue (chłodny niebieski).



Fresh ‘n Rebel Soul będzie dostępny do kupienia w najlepszych polskich sklepach z elektroniką w połowie grudnia 2021 roku. Cena wynosi ok. 599 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Fresh ‘n