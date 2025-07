Fresh n Rebel Smart Finde - nie zgubisz kluczy...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Zapomniany portfel? Wyparowały klucze, które „na pewno były w torbie”? Zaginiona walizka? Brzmi znajomo, prawda? Sezon wakacyjny trwa w najlepsze, czas więc na relaks, a nie stres i paniczne szukanie następnej zguby. Ratunkiem w takich sytuacjach jest lokalizator Bluetooth Smart Finder od holenderskiej marki Fresh ‘n Rebel. Gdziekolwiek jesteśmy na świecie, zawsze możem śledzić fizyczne położenie swoich przedmiotów dzięki Smart Finderowi. Wystarczy przymocować go do kluczy, portfela, torby, bagażu, roweru lub obroży zwierzaka i szybko zlokalizować zgubione przedmioty za pomocą aplikacji Znajdź na iPhonie, iPadzie, MacBooku’u lub zegarku Apple Watch. Smart Finder ma zdejmowaną kolorową obudowę, dostępną w modnych, charakterystycznych dla Fresh ’n Rebel kolorach, co czyni go prawdziwym podróżniczym niezbędnikiem.







Teraz odnajdywanie ulubionych rzeczy jest dziecinnie proste. Jak to działa? Smart Finder wysyła bezpieczny sygnał Bluetooth, który jest odbierany przez urządzenia w sieci Apple Znajdź (iPhone’y, iPady, MacBooki itp.). Te urządzenia wysyłają natomiast informację o lokalizacji Smart Findera z powrotem do nas. Wystarczy zlokalizować swój Smart Finder na mapie w aplikacji i łatwo odnaleźć zgubione przedmioty. Warto skorzystać z z aplikacji Znajdź na urządzeniu Apple, aby dostawać różne powiadomienia i łatwo zarządzać ustawieniami Smart Findera. Na przykład, gdy go zgubimy i zostanie znaleziony przez kogoś innego, otrzymamy stosowne powiadomienie. Dzięki temu zawsze mamy lokalizację Smart Findera pod ręką. Znowu zgubiliśmy portfel...? Za pomocą aplikacji Znajdź włączmy sygnał dźwiękowy w Smart Finderze i po prostu podążajmy za dźwiękiem, by go odnaleźć.



Dzięki zdejmowanym obudowom w różnych kolorach opisywany gadżet zniesie nawet najtrudniejsze warunki. Mamy wolność wyboru obudowy razem z brelokiem do kluczy lub standardowej obudowy, którą można umieścić w walizce czy portfelu. Obudowa chroni Smart Finder i jednocześnie dodaje koloru przytroczonym do niego akcesoriom. A co jeśli chcemy używać Smart Findera w plenerze, np. na plaży lub podczas pieszych wędrówek? Bez obaw, bo jest odporny na kurz i wodę zgodnie z normą IP67.



W każdej chwili możemy sprawdzić stan baterii w aplikacji Znajdź. Smart Finder jest dostarczany z fabrycznie zamontowaną baterią CR-2032, która zapewnia 8 miesięcy użytkowania. Dodatkowa bateria pozwala na lokalizowanie zgubionych przedmiotów przez łącznie 16 miesięcy. Idealne rozwiązanie na wszystkie przygody.



Smart Finder w skrócie:

• Kompatybilny z aplikacją Apple Znajdź;

• Obsługuje tryby: Utracony, Powiadom gdy znalezione oraz Powiadom, gdy pozostawione

• Wbudowany głośnik emitujący sygnały dźwiękowe;

• Wodoodporny i odporny na kurz (IP67);

• Dysponuje dwiema zdejmowanymi obudowami (w tym z brelokiem do kluczy);

• Dodatkowa wymienna bateria w zestawie (CR-2032).



































źródło: Info Prasowe - Fresh n Rebel