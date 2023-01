Fresh n Rebel wraca z odświeżoną wersją słuchawek Clam

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Holenderska marka Fresh ‘n Rebel prezentuje nową odsłonę popularnych bezprzewodowych nausznych słuchawek z linii Clam – Clam 2 oraz Clam 2 ANC. Czym różnią się od poprzednich modeli i dlatego warto zwrócić uwagę na tę premierę? Serię Clam od Fresh ‘n Rebel łatwo rozpoznać w tłumie innych bezprzewodowych słuchawek, które stoją na sklepowych półkach. Urządzenie jest takie jak ich docelowy odbiorca – nietuzinkowy, lubiący się wyróżnić i podkreślić swój indywidualny styl oraz doceniający na równi jakość dźwięku jak i… jakość wykonania słuchawek – unikalny design „muszli” oraz kolorystykę (w ofercie Fresh ‘n Rebel nie znajdziemy klasycznej czerni i bieli). Clam 2 ANC (oraz Clam 2) zachowały wszystkie zalety poprzednich modeli, zostały jednak ulepszone.







Jeszcze więcej muzyki – tydzień na jednym ładowaniu!

Najbardziej irytującą rzeczą dla użytkowników słuchawek bezprzewodowych jest konieczność ich ciągłego ładowania. Ładowanie urządzenia np. co dwa, trzy dni intensywnego użytkowania bywa męczące, zwłaszcza gdy słuchawki rozładują się w najmniej spodziewanym momencie np. w drodze do pracy albo w połowie podróży. Dlatego jednym z najważniejszych zmian w Clam 2 ANC jest mocno wydłużony czas odtwarzania – wcześniej wynosił on 35 godzin na jednym ładowaniu bez korzystania z funkcji ANC – aktywnego tłumienia hałasów z otoczenia i 30 godzin z funkcją ANC.



Clam 2 ANC oferują imponujący czas odtwarzania muzyki, liczący łącznie 60 godzin (lub 45 godzin w razie korzystania z ANC). Najdłuższy czas odtwarzania na jednym ładowaniu należy jednak do nowego modelu Clam 2 (bez funkcji ANC) z którego można korzystać przez aż 80 godzin! Zakładając, że użytkownik korzysta ze słuchawek przykładowo 6 godzin dziennie to może nie ładować słuchawek przez nawet 10 dni (Clam 2 ANC) lub aż 13 dni (Clam 2). A zatem można zapomnieć o ciągłym pilnowaniu ładowania – tym bardziej, że w zestawie słuchawek znajduje się kabel audio – w najgorszym wypadku można przejść na chwilę do przewodowego słuchania muzyki. To jednak nie wszystko: przy ładowaniu znaczenie ma również czas ładowania. Fresh ‘n Rebel przewidział sytuację, gdy nie mamy go zbyt wiele rano, a okazuje się, że słuchawki leżą rozładowane. Po naładowaniu ich przez zaledwie 15 minut można słuchać muzyki przez 6 godzin (lub 4,5 godziny w przypadku używania aktywnej redukcji szumów)!



Bo liczy się całokształt

W trakcie projektowania słuchawek pomyślano o wszystkim. Wygoda? Tak. Można słuchać przez wiele dni bezprzewodowo, wykorzystując połączenie Bluetooth. Nawet kwadrans ładowania pozwala korzystać z urządzenia przez max. 6 godzin. Rozładowane? Jest jeszcze kabel audio. Czy dobrze wygłuszają? Lepiej niż dobrze – kształt nauszników, które wyglądają jak muszle, również nie jest przypadkowy: izolująca konstrukcja całkiem dobrze odcina od otoczenia nawet bez włączenia funkcji ANC. Czy aby na pewno wygodnie się je nosi? Kształt pałąka i niski nacisk na głowę sprawiają, że słuchawki będą wygodnie leżeć na głowie przez cały dzień. Wykonane z miękkiej eko skóry nauszniki dobrze chłoną wilgoć. Co ważne – Clam 2 ANC można także złożyć i obracać. Gdy nie są używane, można bezpiecznie przechowywać je w etui dołączonym do zestawu albo wygodnie nosić na szyi.



I wreszcie nie zapominajmy o kolorach! Model Clam/Clam 2 ANC będzie dostępny w 8 odcieniach – Dreamy Lilac (pastelowy fiolet), Silky Sand (złoty), Storm Grey (ciemnoszary), Dried Green (wypłowiała zieleń), Safari Red (czerwień z pomarańczą), Brave Bronze (brąz), Deep Mauve (wiśniowa czerwień), Dive Blue (chłodny niebieski). W zestawie poza etui znajdziemy też kabel do ładowania (USB-C) oraz kabel audio (3.5 mm). Słuchawki są lekkie – 260 gramów, a czas ich pełnego ładowania wynosi 3 godziny.



Clam 2 ANC Fresh ‘n Rebel w lutym 2023 będą dostępne do kupienia w najlepszych polskich sklepach z elektroniką. Cena wynosi: Clam 2 – 319.90 PLN, a Clam 2 ANC – 459.90 PLN.































Źródło: Info Prasowe / Fresh n Rebel