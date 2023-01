TAKSTAR - Proste i Efektywne Mikrofony dla Wszystkich

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka TAKSTAR, która znana jest z produkcji nie tylko przystępnych cenowo, ale też świetnie brzmiących słuchawek i mikrofonów teraz wprowadza na rynek dwie specjalne propozycje. Są one kierowane do wszystkich, którzy tworzą treści, czy to na YouTube, czy też w formie chociażby podcastów, i odczekują połączenia jakości nagrywanego dźwięku ze znakomitą ergonomią obsługi. Warto przy tym nadmienić, że marka TAKSTAR ma w mikrofonach niemałe doświadczenie i de facto ich produkty można znaleźć pod logiem dużo droższych i renomowanych w świecie pro-audio marek. Jednocześnie dwie nowe propozycje, czyli TAKSTAR PC-K220USB oraz TAKSTAR GX1 to także odpowiedź firmy na rosnące wymagania twórców w dzisiejszych czasach.







TAKSTAR PC-K220USB

TAKSTAR PC-K220USB, to mikrofon pojemnościowy o kardioidalnej (czyli ósemkowej) charakterystyce oferujący niezwykle gładką i szeroką charakterystykę przenoszenia. Mikrofon ten został specjalnie skonstruowany z uwzględnieniem potrzeb podcastów, e-commerce’u, czy też nagrywania podkładu głosowego. Świetnie się także spisze przy nagrywaniu śpiewu, także przy akompaniamencie gitary.



Wysoka czułość i pełna kompatybilność

W mikrofonie Takstar PC-K220USB zastosowano wysokiej jakości kapsułę o dużej czułości, która może bez zniekształceń rejestrować głośne dźwięki. A to w połączeniu z wysokiej jakości elektroniką sprawia, że teraz efekty naszej pracy będą rejestrowane z odpowiednią jakością. Co więcej, mikrofon ten – jak sama nazwa wskazuje – posiada zintegrowaną kartę dźwiękową z interfejsem USB. Co więcej, połączenie USB w przypadku PC-K220USB jest kompatybilne nie tylko z systemem Windows, ale także macOS, iOS oraz z większością urządzeń opartych o system Android. Mikrofon będzie działać bez konieczności instalacji dodatkowych sterowników, a sama konfiguracja mikrofonu jest wręcz bajecznie prosta.



Wbudowane gniazdo słuchawkowe z wysokiej jakości wzmacniaczem

Nowy mikrofon marki TAKSTAR posiada także wyjście słuchawkowe 3.5mm mini-jack z wbudowanym wzmacniaczem. Umożliwia ono monitorowanie tego, co nagrywamy za pomocą mikrofonu w czasie rzeczywistym na słuchawkach z zachowaniem czystości i szczegółowości brzmienia także przy wysokich poziomach głośności.



Pełna kontrola nad nagraniem

TAKSTAR PC-K220USB posiada także oddzielne pokrętła odpowiadające za regulację głośności sygnału nagrywanego przez mikrofon oraz głośność wyjścia słuchawkowego. Dzięki temu uzyskujemy niezwykłą elastyczność, bo mamy pełną kontrolę nie tylko nad tym, jak głośno nagramy – przykładowo – nasz głos, ale też nad poziomem odsłuchu sygnału z komputera. Dodatkowo dioda umieszczona pomiędzy pokrętłami poinformuje nas o działaniu mikrofonu (kolor zielony) oraz ostrzeże - na czerwono - przed przesterowaniem.



Nie zapomniano także o wyglądzie i wykonaniu. Czarny, stylowy korpus mikrofonu został wykonany ze specjalnego stopu zawierającego cynk. Posiada on nie tylko niezwykle wysoką wytrzymałość, ale i odpowiednie parametry zapewniające optymalne warunki pracy dla zastosowanej kapsuły mikrofonowej. W zestawie znajdziemy komplet akcesoriów, dedykowany tripod, uchwyt do mocowania mikrofonu oraz osłonę przeciwwiatrową.



Mikrofon TAKSTAR PC-K220 dostępny jest już w sieci sklepów mp3Store/HiFiPRO, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 349 PLN brutto.



























Źródło: Info Prasowe / MIP

TAKSTAR GX1 jest uniwersalnym mikrofonem z interfejsem USB, który oprócz znakomitej jakości nagrywanego dźwięku posiada też podświetlenie RGB. Mikrofon ten jest dedykowany wszystkim, którzy potrzebują świetnie brzmiącego, a przy tym ciekawie wyglądającego mikrofonu oferującego szeroką kompatybilność z różnymi systemami operacyjnymi.TAKSTAR GX1 został wyposażony nie tylko w znakomitą kapsułę pojemnościową, ale i w najnowszy układ audio. Takie połączenie zapewnia znakomite odwzorowanie nagrywanego i odtwarzanego sygnału oraz możliwość użycia tego mikrofonu w wielu sytuacjach. GX1 jest mikrofonem typu plug & play i będzie działać z systemami Windows, macOS, iOS oraz Android. Ponadto dzięki funkcji OTG możemy bezstratnie nagrywać audio i przesyłać je bezpośrednio do tabletu albo telefonu.TAKSTAR GX1 - podświetlenie RGB i stabilna konstrukcja. Mikrofon ten świetnie odnajdzie się na biurku u wszystkich tych, którzy lubią światłem upiększać swoje miejsce rozrywki i pracy. Wbudowane dynamiczne oświetlenie RGB zadba o aspekty wizualne. A z kolei przemyślany, antywibracyjny statyw z możliwością regulacji ustawienia sprawi, że TAKSTAR GX1 będzie niezwykle przyjaznym narzędziem do pracy w każdej sytuacji.TAKSTAR GX1 posiada jednokierunkową charakterystykę, czyli rejestruje dźwięki znajdujące się przed nim. Ponadto został wyposażony w przełączalną funkcję Squelch, która pozwala dodatkowo – w elektroniczny sposób – wyeliminować szumy tła. Dlatego TAKSTAR GX1 świetnie sprawdzi się także w bardziej zaszumionym otoczeniu oferując znakomitą czytelność naszego głosu.Nie zapomniano również o wyjściu słuchawkowym z możliwością monitorowania o niskiej latencji, które dla estetyki ukryto w spodzie mikrofonu. Z przodu zaś znajduje się pokrętło regulacji czułości, dzięki czemu zawsze będzie nas słychać z odpowiednią głośnością. Co więcej, wyjście słuchawkowe pozwala nie tylko na monitoring nas samych, ale także na odsłuch audio z komputera.W każdym momencie możemy w prosty sposób wyciszyć mikrofon. Wystarczy, że dotkniemy palcem jego górnej części – i gotowe! W taki sam sposób możemy włączyć go ponownie.Mikrofon TAKSTAR GX1 dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosibrutto.