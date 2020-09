Fundacja Game Music ogłasza konkurs kompozytorski

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tegoroczna edycja Game Music Festival zostaje wzbogacona o wyjątkowy konkurs dla młodych kompozytorów. Na zwycięzców czeka sława oraz wiele atrakcyjnych nagród ufundowanych przez Operę GX. Ogłoszono szczegóły pierwszej edycji konkursu kompozytorskiego GMF High Score Competition, który jest częścią Game Music Festival. To nowa inicjatywa organizowana przez Fundację Game Music, mająca na celu wspieranie młodych twórców, którzy chcą związać swoją karierę z muzyką do gier. Nadesłane zgłoszenia zostaną przesłuchane przez jury składające się ze światowej sławy kompozytorów, zaś na zwycięzców czekają liczne nagrody, w tym kontrakt na udźwiękowienie przeglądarki dla graczy Opera GX, która jest partnerem tegorocznego konkursu.







Szczegółowy regulamin GMF High Score Competition dostępny jest pod adresem https://gmfest.com/competition. Zgłoszenia spełniające wytyczne opisane w regulaminie konkursu można nadsyłać najpóźniej 30 września z użyciem formularza zgłoszeniowego.



Zadaniem konkursowym w ramach GMF High Score Competition 2020 jest przygotowanie krótkiego fragmentu muzycznego mającego zilustrować unikatowe doświadczenie związane z używaniem przeglądarki Opera GX. Zwycięzcy na podium zostaną nagrodzeni bardzo atrakcyjnymi nagrodami pieniężnymi w wysokości 3000 USD za pierwsze miejsce, 2000 USD za drugie i 1000 USD za trzecie oraz dalszą współpracą z Operą GX, dzięki czemu kompozytorzy dostaną jedyną w swoim rodzaju szansę stworzenia ścieżki dźwiękowej do przeglądarki internetowej dla graczy.



Równolegle do głównego konkursu, fani będą mogli głosować na soundtrack, który otrzyma nagrodę publiczności w wysokości 2000 USD. Co więcej, nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone podczas październikowej gali festiwalowej (transmitowanej online) oraz w kanałach medialnych GMF i Opery GX. Jak mówią dźwiękowcy współpracujący z Operą GX, tworzenie muzyki do takiego projektu to naprawdę wyjątkowe doświadczenie i świetna okazja do eksperymentów. Nadesłane zgłoszenia oceniać będzie jury pod przewodnictwem Krzysztofa Bińczaka z Fundacji Game Music. Znajdują się w nim słynne nazwiska związane ze ścieżkami dźwiękowymi do gier: Yasunori Mitsuda, Darren Korb, Gareth Coker, Austin Wintory, Paul Anthony Romero, Borislav Slavov, Mikołaj Stroiński, Arkadiusz Reikowski, Peter McConnell, Lena Raine and Kow Otani.



















Źródło: Info Prasowe / Galaktus PR