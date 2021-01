Fury Scrapper - niedroga mysz dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fury Scrapper to mysz gamingowa z symetryczną obudową, która ma zapewnić ergonomiczny chwyt. Jest ona wyposażona w łącznie siedem przycisków. Do sześciu z nich można przypisywać makra stworzone w dołączonym oprogramowaniu. Dzięki wbudowanej pamięci raz przygotowane ustawienia można zachować w ramach profili, a wbudowana pamięć pozwala na ich łatwe przenoszenie między komputerami. Fury Scrapper wyposażono w sensor optyczny o rozdzielczości 6400 DPI. W razie potrzeby można ją obniżyć do poziomu 500 punktów na cal. Bezproblemowe działanie przez długi czas mają z kolei zapewnić przełączniki Huano, których żywotność producent szacuje na pięć milionów kliknięć.







Całość okraszono podświetleniem RGB z efektem tęczy. Obejmuje ono rolkę, logo i krawędź podstawy. Mysz dla graczy Fury Scrapper jest dostępna na rynku w cenie około 45 PLN.





Dane techniczne:

• typ myszy: przewodowa

• wymiary: 126 x 70 x 40 mm

• typ sensora: optyczny

• rozdzielczość sensora: 6400 DPI

• maks. przyspieszenie: do 22 G

• maks. szybkość śledzenia: do 66 cali na sekundę

• maks. szybkość przetwarzania: do 6000 FPS

• przyciski: 7

• wbudowana pamięć: tak

• podświetlenie: RGB z efektem Rainbow

• waga: 94 g

• interfejs: przewód USB o długości 1.6 m

• oprogramowanie: tak, z obsługą makr i profili

• wymagania systemowe: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android





























Źródło: Info Prasowe / FURY