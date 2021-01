Fury Skyraider - podświetlana i odporna na zalanie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fury Skyraider to klawiatura dla graczy z wielokolorowym podświetleniem LED. Jego jasność można regulować, wybierając jeden z czterech poziomów. Urządzenie posiada 108 klawiszy, a wbudowany mechanizm anti-ghostingu ma sobie radzić z kombinacjami obejmującymi do jedenastu z nich. Nie zabrakło sterowania multimediami za pomocą przycisków funkcyjnych, a całość jest, jak obiecuje producent, odporna na zalanie. Urządzenie ma zintegrowaną podpórkę pod nadgarstki oraz uchwyt na telefon lub tablet. Sprzęt osadzono na składanych nóżkach, które pozwalają na regulację pochylenia.







Z kolei antypoślizgowe stopki mają za zadanie skutecznie utrzymać konstrukcję na miejscu nawet podczas wyjątkowo energicznych potyczek. Na ich czas można dezaktywować przycisk Windows, by nie zakłócał rozgrywki. Zainteresowani zakupem Fury Skyraider muszą liczyć się z koniecznością wydania około 55 PLN.





Dane techniczne:

• typ klawiatury: gamingowa

• wymiary: 440 x 200 x 34 mm

• mechanizm: membranowy

• liczba przycisków: 108

• liczba klawiszy multimedialnych: 16

• podświetlenie: tak

• długość przewodu: 1.6 m

• wymagania systemowe: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia