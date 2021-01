iiyama prezentuje nowe monitory z serii ProLite

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

iiyama rozszerza swoją ofertę o nowe produkty z rodziny ProLite. Wśród nowości znajdziemy zarówno mobilny monitor ze złączem USB typu C, jak i 27-calowy dotykowy model z wbudowaną kamerką internetową. ProLite X1670HC-B1 to przenośny monitor, wyposażony w złącze USB typu C. Jest to idealne rozwiązanie dla każdego, kto pracuje zdalnie, dysponuje ograniczoną przestrzenią na biurku i jest w ciągłym ruchu. Dzięki funkcji DisplayPort Alt Mode (DP Alt Mode) wystarczy podłączyć monitor do laptopa, tabletu lub komputera wyposażonego w port USB-C, by cieszyć się wygodą wynikającą z powiększonej powierzchni roboczej.







Urządzenie oferuje matrycę IPS, która zapewnia nasycone i precyzyjnie odwzorowane kolory oraz szerokie kąty widzenia. 15.6-calowy panel o rozdzielczości Full HD (1920x1080 pikseli) oferuje ostry obraz i zapewnia około 60% więcej informacji niż monitor z rozdzielczością 1280 x 1024 pikseli. ProLite X1670HC-B1 sprawdzi się więc wszędzie tam, gdzie zależy nam na wysokiej jakości.



ProLite X1670HC-B1 posiada funkcję redukcji światła niebieskiego, dzięki czemu nie musimy obawiać się o nadmierne zmęczenie wzroku podczas długich sesji przed monitorem. Advanced Contrast Ratio (ACR) automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jasności wyświetlanych materiałów - im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej wygląda obraz w ciemnym pomieszczeniu.



ProLite X1670HC-B1 to profesjonalne rozwiązanie, które zapewnia elastyczność, wygodę i mobilność. W zestawie znajduje się też neoprenowe etui, które zabezpiecza monitor w czasie transportu.





iiyama ProLite T2735MSC to 27-calowy monitor Full HD z 10 punktami dotyku, wykorzystujący technologię pojemnościową, dzięki której reakcja monitora na dotyk jest płynna i dokładna. Ta oparta jest o przewodnictwo elektryczne - dotyk jest rejestrowany, ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka ta gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej, ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.



Monitor wyposażony jest w wysokiej klasy matrycę IPS, która zapewnia dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia, przez co doskonale sprawdzi się w szerokiej gamie wymagających aplikacji interaktywnych. Dzięki zintegrowanej kamerze internetowej ProLite T2735MSC jest również kompletnym rozwiązaniem do komunikacji online. Dodatkowo podczas rozmowy można używać ekranu dotykowego, aby w łatwy sposób kontrolować prezentację i dodawać adnotacje.



Za sprawą ruchomej podstawy umocowanej na zawiasach monitor można położyć płasko i używać go jak gigantycznego tabletu. T2735MSC jest wyposażony w kilka wejść wideo i HUB USB 3.0, a także głośniki stereo zapewniające dobrą jakość dźwięku. Ten monitor to idealne rozwiązanie do interaktywnych zastosowań digital signage, w sprzedaży detalicznej i do różnego rodzaju prezentacji, w tym turniejów gamingowych.



Obie nowości firmy iiyama trafią do sprzedaży pod koniec stycznia. Sugerowana cena ProLite X1670HC-B1 wynosi 839 PLN, a w przypadku ProLite T2735MSC2 jest to 2473 PLN.































Źródło: Info Prasowe / iiyama