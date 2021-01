AeroCool Cylon 3H

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AeroCool zaprezentowała dziś swój nowy model coolera Cylon 3H o wymiarach 126 mm x 138 mm x 98 mm (WxDxH). To konstrukcja typu Top-Flow, a więc z wentylatorem ułożonym równolegle do płyty głównej. Aluminiowe finy radiatora (profil C-type), zawieszono na trzech 6-milimetrowych, miedzianych ciepłowodach Heatpipe, połączonych ze stopą w technologii bezpośredniego styku z promiennikiem procesora (IHS). O przepływ powietrza zadba wentylator 120 mm PWM, pracujący z prędkością od 600 do 1800 RPM (60.8 CFM / 1.48 mm H₂O), generując przy tym szumy na poziomie 24.3 dBA. Producent zastosował w nim hydrauliczne łożyskowanie, co ma zapewnić trwałość do 60000 godzin pracy. Całość poradzi sobie z procesorami o TDP sięgającym 125W. Schładzacz kompatybilny jest z podstawkami AM4, LGA1200 i LGA115x. Ceny jeszcze nie podano.



























Źródło: TechPowerUP