G.SKILL MD2 Mid-Tower PC Case

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka G.SKILL bardziej kojarzyć się nam może z produkcją modułów pamięci RAM, ale teraz dzięki modelowi MD2, klasy Mid-Tower, zapamiętamy ją jako twórcę niebanalnych i pięknych obudów dla komputerów PC. G.SKILL MD2 dostępna będzie w wersji czarnej i białej, a jej przestrzenny front upiększony został "falami" w odcieniach szarości i wyeksponowanym logo marki. W środku nie zapomniano o niczym, co nowoczesna obudowa powinna dziś mieć, czyli wydzielony tunel zasilacza i dysków-magazynów HDD/SSD, duże możliwości zakładania chłodnic systemów AIO i indywidualnych rezerwuarów cieczy, duże okno rewizyjne, miejsca na dyski SSD, kanały do prowadzenia okablowania oraz bok z hartowanego szkła... W środku zmieścimy kartę graficzną o długości 395mm i cooler CPU o wysokości do 170mm. Ceny G.SKILL MD2, jeszcze nie podano.



























Źródło: Info Prasowe / G.SKILL