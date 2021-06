G.SKILL Z5i Mini-ITX PC Case

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

G.SKILL zaprezentowało unikalną stylistycznie obudowę dla małych komputerów PC. Model Z5i powstał do współpracy z płytami głównymi standardu Mini-ITX, a jego uchylne boki zapewniają doskonały dostęp do wnętrza komputera. Nie ma co ukrywać, trudno będzie się nam nie wyróżnić z tłumu innych użytkowników PeCetów. Mimo niewielkich rozmiarów, w środku zmieścimy 280-milimetrową chłodnicę wodnych systemów AIO oraz duże 3-slotowe karty graficzne o długości do 330 mm. O solidne przewietrzanie wnętrza mogą zadbać dwa opcjonalne wentylatory 140mm na tylnej, ażurowej ścianie obudowy, a nad czystością zasysanego powietrza czuwać będzie siatkowy filtr przeciwpyłowy na jej górze. Ceny modelu G.SKILL Z5i, jeszcze nie ujawniono.































Źródło: Info Prasowe / G.SKILL