GAMDIAS ATHENA P1 i P1 LITE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Niezbyt u nas popularna marka GAMDIAS, zaprezentowała ciekawy model obudowy PC w klasie Mid-Tower, którą można nabyć w dwóch wersjach - ATHENA P1 i odmianie P1 LITE. Oba produkty są bliźniaczymi konstrukcjami o wymiarach 460 x 225 x 485 mm (DxWxH), jednak ATHENA P1 przeznaczona jest dla użytkowników, którzy chcą od razu nabyć obudowę gotową do pracy. Tak więc na jej pokładzie znajdziemy cztery fabryczne wentylatory 120mm, uchwyt wspierający karty graficzne, paski podświetlenia LED RGB i ozdobną listwę maskującą okablowanie płyty głównej. ATHENA P1 LITE pozbawiona jest tych dodatków, bo ten produkt skierowano do osób chcących wyposażyć swój komputer w systemy AIO i własne rozwiązania przewietrzania wnętrza. Za wersję ATHENA P1 zapłacimy 109.90 USD, natomiast "odchudzony modelP1 LITE, to wydatek 89.90 USD.



























Źródło: TechPowerUP