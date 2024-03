GENESIS - nowa klawiatura mechaniczna Thor 230 TKL

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

GENESIS Thor 230 TKL to klawiatura mechaniczna, która zmienia zasady gry. W pełni autorska konstrukcja, łącząca 3-pinowe gniazda hot swap, klawisze Double Injection, wysokiej jakości nasmarowane stabilizatory i piankę wyciszającą. Kompatybilna nie tylko z PC, ale także z konsolami. GENESIS Thor 230 TKL to klawiatura oparta na zamkniętej konstrukcji typu non-floating key, cechującej się głębokim osadzeniem i obudowaniem przełączników z każdej strony. Zapewnia to nie tylko większą stabilność klawiszy podczas intensywnej gry, ale i niweluje efekt rattlingu do minimum.







Dodatkowo, klawiaturę wyposażono w piankę umieszczoną między płytą drukowaną (PCB) a płytą klawiatury, co pochłania drgania i tłumi dźwięki wywołane mocnymi uderzeniami w klawisze. Dzięki tym rozwiązaniom, Thor 230 TKL działa około 20% ciszej niż inne klawiatury mechaniczne z identycznymi przełącznikami. Co więcej, system wyciszenia na plate-mount i keycapie sprawia, że klawisz spacji w GENESIS Thor 230 TKL również jest cichszy i to aż o 40% niż standardowe spacje w klawiaturach mechanicznych. Thor 230 TKL to gwarancja większego skupienia i większej precyzji, a także minimum ryzyka pomyłek nawet w najbardziej zaciętych rozgrywkach.



Gra na własnych zasadach dzięki systemowi hot swap

Klawiatura Thor 230 TKL oferowana jest w kilku wariantach z różnymi rodzajami przełączników. Gracz ma do wyboru switche liniowe Outemu Red lub dotykowe Outemu Brown, które wyróżniają się wysoką dynamiką, gładkim ruchem oraz trwałością na poziomie 50 milionów kliknięć. Niemniej jednak, z myślą o indywidualnych preferencjach, w GENESIS Thor 230 TKL zaimplementowano 3-pinowe gniazda hot swap. Umożliwiają one łatwą i szybką wymianę na dowolny mikroprzełącznik firm takich jak Outemu, Akko czy KTT. Cały proces ułatwi dołączony do zestawu metalowy switch puller.



Trwałe, czytelne keycapy i wiele wariantów podświetlenia

Keycapy w GENESIS Thor 230 TKL wykonano z tworzywa ABS przy użyciu technologii podwójnego wtłaczania (Double Injection). Oznacza to nie tylko doskonałą czytelność znaków i wysoką odporność na ścieranie się legend podczas intensywnego użytkowania, ale także zapewnia najlepsze możliwe wrażenia płynące z podświetlenia klawiszy. Mówiąc o podświetleniu, warto wspomnieć, że klawiatura Thor 230 TKL oferuje w pełni personalizowane podświetlenie Prismo Effect™ z 16 milionami kolorów do wyboru oraz 25 trybami pracy, w tym całkowicie nowym trybem equalizera, który rozświetli stanowisko gracza w rytm ulubionej muzyki.



Rozwiązania, które mają znaczenie

GENESIS Thor 230 TKL zaprojektowano z dbałością o każdy detal, uwzględniając nie tylko funkcjonalność, ale również wygodę użytkowania. Konstrukcję wyposażono w dedykowany kanał na ułożenie przewodu w dowolnym z trzech kierunków oraz antypoślizgowe nóżki z regulacją nachylenia w dwóch poziomach. Komfort korzystania z klawiatury podnoszą także fabrycznie przesmarowane stabilizatory. Co istotne, Genesis Thor 230 TKL umożliwia podłączenie nie tylko do komputera, ale także do konsol PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One X | S bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.



GENESIS Thor 230 TKL trafia do sprzedaży w kilku wariantach kolorystycznych: biały, czarny oraz czarny z kolorowymi keycapami. Klawiatura debiutuje w rekomendowanej cenie detalicznej 179 PLN. Dodatkowo pojawi się również wersja Thor 230 TKL Lite (z ograniczonymi funkcjami podświetlenia), w cenie 149 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - Genesis