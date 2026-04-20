GENESIS Arsen 302BT to zestaw głośnikowy stworzony z myślą o graczach i użytkownikach multimediów, którzy oczekują więcej niż tylko poprawnego dźwięku. Połączenie dopracowanego brzmienia, elastycznych możliwości konfiguracji oraz nowoczesnego designu sprawia, że Arsen 302BT sprawdzi się zarówno podczas intensywnych sesji gamingowych, jak i w trakcie słuchania muzyki czy oglądania filmów. Sercem zestawu jest starannie zestrojony system audio, oferujący wyraziste tony wysokie, zbalansowaną średnicę oraz głęboki, dynamiczny bas. Takie połączenie przekłada się na lepszą immersję w grach, wyraźniejsze dialogi w filmach oraz bardziej emocjonujący odbiór muzyki. GENESIS Arsen 302BT nie jest więc jedynie dodatkiem do stanowiska, to narzędzie, które realnie wpływa na komfort i jakość odsłuchu.







Wbudowana korekcja dźwięku pozwala użytkownikowi dostosować charakter brzmienia do własnych preferencji. Niezależnie od tego, czy priorytetem jest mocny bas, ustawienie neutralne czy podkreślone wysokie tony, regulacja odbywa się z poziomu samej obudowy, bez potrzeby korzystania z dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo przednie umiejscowienie portu Bassreflex ułatwia ustawienie głośników na biurku, nawet przy ograniczonej przestrzeni.



GENESIS Arsen 302BT oferuje także pełną swobodę w zakresie łączności bezprzewodowej. Dzięki technologii Bluetooth możliwe jest szybkie i stabilne połączenie z komputerem, laptopem, smartfonem lub tabletem, bez zbędnych kabli i przełączania źródeł audio. To rozwiązanie, które zwiększa wygodę użytkowania i porządek na stanowisku, jednocześnie zapewniając płynną transmisję dźwięku bez opóźnień.



Całość dopełnia nowoczesna, minimalistyczna forma dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych – klasycznej czerni oraz naturalnym brązie. Dzięki temu Arsen 302BT z łatwością dopasuje się do różnych aranżacji biurka, łącząc funkcjonalność z estetyką. To głośniki zaprojektowane dla tych, którzy oczekują spójnego połączenia jakości, wygody i stylu.



Sugerowana cena - 349 PLN





Najważniejsze cechy:

• zbalansowane brzmienie z wyrazistymi tonami wysokimi, klarowną średnicą i głębokim basem dla pełnej immersji w grach i multimediach,

• wbudowana korekcja dźwięku umożliwiająca dopasowanie charakteru brzmienia do preferencji użytkownika bez użycia dodatkowego oprogramowania,

• przedni port Bassreflex ułatwiający ustawienie głośników na biurku i zapewniający lepszą pracę basu nawet przy ograniczonej przestrzeni,

• łączność Bluetooth pozwalająca na szybkie i wygodne bezprzewodowe połączenie z komputerem, laptopem, smartfonem lub tabletem,

• stabilna transmisja sygnału bez opóźnień gwarantująca płynny dźwięk podczas grania, oglądania filmów i słuchania muzyki,

• nowoczesny, minimalistyczny design dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czerni i naturalnym brązie, dopasowanych do różnych aranżacji stanowiska.











źródło: Info Prasowe - Genesis