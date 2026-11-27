Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

GENESIS Magni XV i GENESIS Neon XV to dwa jubileuszowe produkty przygotowane z okazji XV rocznicy marki, skierowane do graczy oczekujących najwyższej wydajności, dopracowanych rozwiązań technologicznych i swobody personalizacji. Klawiatura Magni XV wyróżnia się autorskimi, magnetycznymi przełącznikami producenta z regulacją punktu aktywacji, funkcją Rapid Trigger oraz częstotliwością raportowania 8000 Hz i obudową wykonaną częściowo z aluminium. Bezprzewodowe słuchawki Neon XV oferują natomiast potrójny system łączności, szczegółowe brzmienie i do 45 godzin pracy na jednym ładowaniu. Oba modele łączą zaawansowane funkcje z konstrukcją dopasowaną do potrzeb współczesnych graczy, podkreślając technologiczny kierunek rozwoju produktów GENESIS.







Sercem klawiatury Magni XV są autorskie, fabrycznie nasmarowane przełączniki magnetyczne GenX Gravion lub Zenith Silent (do wyboru), wykorzystujące efekt Halla. Umożliwiają one regulację punktu aktywacji w zakresie od 0.1 do 3.5 mm, co pozwala dostosować reakcję klawiszy do własnych preferencji i charakteru rozgrywki. Dodatkowo ich żywotność wynosi 150 milionów kliknięć według testów laboratoryjnych producenta. Funkcja Rapid Trigger odpowiada za dynamiczną aktywację i resetowanie klawiszy w zależności od ich ruchu, ułatwiając wykonywanie szybkich, powtarzalnych naciśnięć oraz sprawne zmiany kierunku w dynamicznych grach. Z kolei częstotliwość raportowania do 8000 Hz pozwala klawiaturze przesyłać informacje o naciśnięciach do komputera nawet 8000 razy na sekundę, maksymalnie ograniczając opóźnienia.



Zaawansowana technologia Magni XV idzie w parze z dopracowaną konstrukcją. Obudowa częściowo wykonana z anodowanego aluminium, precyzyjnie frezowanego metodą CNC, zapewnia wysoką sztywność i podkreśla charakter rocznicowego modelu. Mocowanie Gasket Mount oraz płyta z włókna szklanego FR4 wpływają na charakterystykę pracy klawiszy, ograniczając przenoszenie drgań i nadając im bardziej miękkie „brzmienie”. Z kolei nakładki PBT wykonane w technologii double shot wyróżniają się odpornością na ścieranie, a ich przednie oznaczenia zachowują czytelność i minimalistyczny wygląd. Kompaktowy format pozostawia więcej miejsca na swobodne ruchy myszą, co ma znaczenie szczególnie podczas rozgrywek wymagających szerokich i szybkich manewrów.



Magni XV oferuje również szerokie możliwości personalizacji. Technologia hot swap pozwala wymieniać kompatybilne przełączniki magnetyczne bez lutowania, a zaawansowane oprogramowanie umożliwia regulację punktu aktywacji, konfigurację Rapid Trigger, programowanie klawiszy i tworzenie makr. Użytkownicy mogą także wybierać spośród 18 efektów podświetlenia RGB. Funkcjonalność uzupełniają N-key rollover, dedykowane przyciski regulacji głośności, dwustopniowa regulacja kąta nachylenia oraz przezroczysta osłona przeciwkurzowa.



Drugą propozycją w jubileuszowej ofercie są bezprzewodowe słuchawki GENESIS Neon XV, zaprojektowane z myślą o graczach, którzy cenią szczegółowy dźwięk, czytelną komunikację i możliwość korzystania z różnych urządzeń. Wyposażono je w przetworniki o średnicy 40 mm oraz pasmo przenoszenia od 20 do 20 000 Hz, co pozwala uzyskać zrównoważone brzmienie z wyraźnymi basami, czytelnymi tonami średnimi i przyjemnymi wysokimi częstotliwościami. Dzięki temu słuchawki sprawdzają się nie tylko podczas rozgrywek, lecz także przy słuchaniu muzyki i oglądaniu filmów.



Neon XV oferują trzy sposoby połączenia: bezprzewodową łączność 2,4 GHz, Bluetooth oraz połączenie przewodowe przez USB. Taka wszechstronność ułatwia korzystanie ze słuchawek w różnych scenariuszach, a możliwość podłączenia kabla pozwala kontynuować rozgrywkę również po rozładowaniu akumulatora. Na jednym ładowaniu model oferuje do 45 godzin pracy, dzięki czemu ogranicza konieczność częstego uzupełniania energii. Funkcja Play & Charge umożliwia jednoczesne ładowanie i korzystanie ze słuchawek po podłączeniu przewodu USB-C, bez konieczności przerywania zabawy.



Ważnym elementem Neon XV są dwa tryby equalizacji dźwięku dopasowane do różnych zastosowań. Scout pomaga lepiej wychwytywać istotne odgłosy w grze, takie jak kroki czy przeładowania, ułatwiając orientację w sytuacji i szybsze reagowanie na działania przeciwników. Tryb Music oferuje brzmienie dopasowane do słuchania muzyki, oglądania filmów i codziennego użytkowania. Za sprawną komunikację z zespołem odpowiada odłączany mikrofon z technologią ENC, która ogranicza hałas otoczenia i pomaga zachować wyrazistość głosu podczas rozmów.



GENESIS Magni XV i Neon XV są ciekawymi propozycjami dla graczy, łącząc rozwiązania wspierające wydajność z funkcjonalnością przydatną na co dzień. Klawiatura oferuje precyzyjną kontrolę nad aktywacją klawiszy, szybkie raportowanie i solidną konstrukcję, natomiast słuchawki zapewniają swobodę łączności, długi czas pracy na jednym ładowaniu oraz tryby dźwięku dostosowane do różnych aktywności. Oba rocznicowe modele uzupełniają obchody XV-lecia GENESIS, prezentując możliwości technologiczne marki w dwóch kluczowych elementach gamingowego setupu.



Dostępność produktu oraz przewidywana cena:

DATA PREMIERY: Magni XV 23.10.2026 r., Neon XV 16.11.2026 r.

PRZEWIDYWANA CENA BRUTTO DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: Magni XV - 499 PLN, Neon XV - 249 PLN. DOSTĘPNOŚĆ W SPRZEDAŻY: sklep marki na genesis-zone.com, największe sieci handlowe





Najważniejsze cechy Magni XV:

• Magnetyczne przełączniki GenX Gravion lub Zenith Silent z efektem Halla, regulacją punktu aktywacji od 0,1 do 3,5 mm i trwałością do 150 milionów naciśnięć.

• Funkcja Rapid Trigger umożliwiająca dynamiczną aktywację i resetowanie klawiszy, wspierająca szybkie reakcje w dynamicznych grach.

• Częstotliwość raportowania do 8000 Hz ograniczająca opóźnienia w komunikacji klawiatury z komputerem.

• Frezowana metodą CNC obudowa z anodowanego aluminium, mocowanie Gasket Mount i płyta FR4 zapewniające sztywność konstrukcji oraz odpowiednią charakterystykę pracy klawiszy.

• Nakładki PBT w technologii double shot z przednimi oznaczeniami, odporne na ścieranie.

• Hot swap dla kompatybilnych przełączników magnetycznych, umożliwiający ich wymianę bez lutowania.

• Kompaktowy format pozostawiający więcej miejsca na ruchy myszą.

• Dedykowane oprogramowanie pozwalające konfigurować punkt aktywacji, Rapid Trigger, klawisze i makra oraz wybierać spośród 18 efektów podświetlenia RGB.

• N-key rollover, dedykowane przyciski regulacji głośności i dwustopniowa regulacja kąta nachylenia.

• Przezroczysta osłona przeciwkurzowa z tłoczonym logo GENESIS w zestawie.



Najważniejsze cechy Neon XV:

• Przetworniki o średnicy 40 mm i pasmo przenoszenia od 20 do 20 000 Hz, zapewniające szczegółowe brzmienie podczas gier, słuchania muzyki i oglądania filmów.

• Potrójny system łączności: 2,4 GHz, Bluetooth oraz połączenie przewodowe przez USB.

• Tryb Scout ułatwiający wychwytywanie istotnych dźwięków otoczenia w grach.

• Tryb Music oferujący zrównoważone brzmienie do muzyki, filmów i codziennego użytkowania.

• Odłączany mikrofon z technologią ENC ograniczającą hałas otoczenia podczas komunikacji.

• Do 45 godzin pracy na jednym ładowaniu, pozwalające korzystać ze słuchawek przez wiele sesji bez konieczności częstego ładowania.

• Funkcja Play & Charge umożliwiająca jednoczesne ładowanie i korzystanie ze słuchawek po podłączeniu przewodu USB-C.



























źródło: Info Prasowe - Genesis