Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Toron 301 to, tuż obok GENESIS Toron 531, drugi przedstawiciel nowej serii słuchawek. Mimo niższej ceny, słuchawki oferują dźwięk o charakterystyce podobnej do swego starszego brata (chociaż bardziej podkreślającej bas) i równie funkcjonalny mikrofon. Walorem jest też zaskakująco lekka konstrukcja, pod kątem wagi pozostawiająca konkurencję daleko w tyle. Wprowadzając ten model, marka po raz kolejny udowadnia, że granie w gry wideo nie musi być drogim hobby. GENESIS Toron 301 z pewnością docenią osoby, które podczas zakupu akcesoriów kierują się stosunkiem ceny do jakości wybieranego sprzętu.







Dźwięk, który się opłaca

Charakterystyka brzmieniowa GENESIS Toron 301 przypomina lekkie "V", które występuje także w GENESIS Toron 531. Słuchawki te mają jednak względem swojego starszego brata wyczuwalnie wyraźniejszy bas. Nie przeszkodzi to zatracić się w dobrej zabawie - którą użytkownik usłyszy niezależnie od tego, czy walczy na wirtualnych polach bitew, czy też wsłuchuje się w inspirujące utwory na ulubionej playliście. Pomagają temu 53-milimetrowe przetworniki o częstotliwości w zakresie 20 - 20000 Hz.



Długie, komfortowe granie

GENESIS Toron 301 docenią zarówno osoby spędzające dużo czasu na graniu w słuchawkach, jak i melomani, odsłuchujący w nieskończoność swoje ulubione kawałki. Niska waga headsetu nie nadwyręży głowy, ani szyi - nawet podczas wielogodzinnych sesji, podczas których użytkownik odda się pasjom i rozrywce. Zestaw waży zaledwie 230 g, trudno więc znaleźć równie lekki wśród podobnych dostępnych na rynku. Na komfort użytkowania pozytywnie wpłynie także materiałowa wyściółka pałąka.



Słuchawki wyposażono w złącze Jack 3.5mm 4-polowy (TRRS) o długości 100 cm. Dodatkowo, w zestawie znajduje się przedłużacz kabla (150 cm) z rozgałęźnikiem na dwa wtyki 3-polowe (TRS). GENESIS Toron 301 jest więc multiplatformowym sprzętem, który w prosty sposób można podłączyć do komputera, konsoli, smartfona oraz wszystkich innych urządzeń wyposażonych w złącze Jack 3.5 mm.



Niezakłócona komunikacja i pełna kontrola dźwięku

GENESIS Toron 301 umożliwia swobodną komunikację dzięki czułemu mikrofonowi o paśmie przenoszenia w zakresie 50 - 10 000 Hz. Jeśli natomiast na co dzień korzystamy z zewnętrznego mikrofonu, bez problemu możemy odpiąć ten dołączony do zestawu. Głośność słuchawek regulowana jest bezpośrednio na muszli, gdzie znajduje się również wyłącznik mikrofonu.



Słuchawki wyposażone zostały w standardowe nauszniki z ekoskóry. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby uatrakcyjnić swój zestaw, korzystając z GENESIS Toron EP01 oraz EP02 - wymiennych padów, które wpłyną nie tylko na zwiększenie komfortu użytkowania, ale i pozwolą jeszcze lepiej dopasować dźwięk do swoich preferencji.



Idealne dopasowanie

W dniu premiery słuchawki GENESIS Toron 301 dostępne będą zarówno w czarnej, jak i białej wersji kolorystycznej. Pozwoli to wizualnie dopasować zestaw do pozostałych akcesoriów znajdujących się na stanowisku gracza.



GENESIS Toron 301 trafią do sprzedaży od 05.04.2024 r., w rekomendowanej cenie detalicznej 149 PLN.





Najważniejsze cechy:

• 53-milimetrowe przetworniki, których zrównoważone brzmienie pasuje do grania, słuchania muzyki i oglądania filmów

• komfort wielogodzinnego użytkowania za sprawą lekkiej konstrukcji, wygodnych nauszników i materiałowej wyściółki pałąka

• zamknięta konstrukcja wokółuszna izolująca hałasy z otoczenia

• możliwość użycia wymiennych padów GENESIS Toron EP01 (hybrydowe) oraz GENESIS Toron EP02 (tekstylne), pozwalających na dopasowanie dźwięku do indywidualnych preferencji

• odpinany mikrofon i kontroler z funkcją wyciszenia umieszczony na muszli słuchawek

• pasmo przenoszenia słuchawek w zakresie 20 – 20000 Hz

• pasmo przenoszenia mikrofonu w zakresie 50 – 10000 Hz

• metrowy przewód zakończony złączem Jack 3.5mm 4-polowy (TRRS)

• dodatkowy przedłużacz kabla (1.5 m) z rozgałęźnikiem na dwa wtyki 3-polowe (TRS).

































źródło: Info Prasowe - Genesis