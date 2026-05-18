2026-05-18 16:15
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
GENESIS Zircon 880 PRO

GENESIS Zircon 880 PRO to nowoczesna mysz gamingowa stworzona z myślą o graczach, którzy oczekują wysokiej precyzji, komfortu i niezawodności w każdej sytuacji. Model ten cechuje się dopracowaną konstrukcją, wszechstronnością zastosowań i szerokimi możliwościami konfiguracji, odpowiadając zarówno na potrzeby profesjonalnych, wymagających graczy, jak i użytkowników szukających solidnego sprzętu do codziennej pracy oraz rozrywki. Zircon 880 PRO to najbardziej zaawansowana technologicznie mysz w portfolio GENESIS, zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności i pełnej kontroli w dynamicznych grach.



Zaawansowanie technologiczne modelu 880 PRO idzie w parze z wysoką ergonomią i komfortem użytkowania. Niska waga (64 g), szklane ślizgacze o minimalnym współczynniku tarcia oraz dopracowany kształt zapewniają płynne i naturalne prowadzenie myszy, ograniczając zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnych sesji. Optyczne przełączniki Kailh o żywotności do 150 milionów kliknięć gwarantują szybkie i pewne działanie, a rozbudowane oprogramowanie pozwala precyzyjnie dopasować parametry pracy urządzenia do indywidualnych preferencji użytkownika.

Zircon 880 PRO oferuje również szeroki wybór trybów pracy, które umożliwiają dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb – od maksymalnej responsywności w trybie turniejowym po wydłużony czas działania w trybie energooszczędnym. Wbudowany akumulator o pojemności 500 mAh zapewnia nawet do 120 godzin pracy w trybie BT bez konieczności ładowania, co sprawia, że mysz sprawdzi się zarówno podczas intensywnych rozgrywek, jak i w codziennym użytkowaniu.

Zircon 880 PRO to topowa mysz w ofercie GENESIS, która łączy zaawansowaną technologię z funkcjonalnością i bardzo wysoką jakością wykonania. Niezależnie od tego, czy użytkownik oczekuje maksymalnej wydajności i precyzji w rozgrywkach e-sportowych, czy uniwersalnego narzędzia do codziennej gry, model ten zapewnia niezawodność, komfort oraz pełną kontrolę nad każdym ruchem.

Dostępność produktu oraz przewidywana cena:
DATA PREMIERY: 18.05.2026
PRZEWIDYWANA CENA BRUTTO DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 299 PLN
DOSTĘPNOŚĆ W SPRZEDAŻY: Media Expert, Komputronik


Najważniejsze cechy:
• Flagowy sensor PAW3950 zapewniający maksymalną precyzję śledzenia ruchu nawet przy bardzo szybkich manewrach.
• Raportowanie do 8000 Hz w trybie przewodowym i bezprzewodowym – natychmiastowa reakcja i pełne wykorzystanie potencjału monitorów o wysokim odświeżaniu.
• Podwójny układ chipsetów (w tym MCU Pixart 2862) gwarantujący stabilność działania i ekstremalną wydajność.
• Cztery tryby pracy (Tournament 8K, Rapid 4K, Core, Eco) umożliwiające dopasowanie wydajności do stylu gry i czasu pracy.
• Optyczne przełączniki Kailh o żywotności do 150 milionów kliknięć – ultraszybka reakcja i wysoka trwałość.
• Szklane ślizgacze oraz niska waga (64 g) zapewniające wyjątkowo płynne i precyzyjne prowadzenie myszy.
• Funkcja pracy na szkle aktywowana w oprogramowaniu – większa elastyczność użytkowania na różnych powierzchniach.
• Wbudowany akumulator 500 mAh oferujący do 120 godzin pracy w trybie Bluetooth.
• Zaawansowane oprogramowanie umożliwiające szeroką personalizację parametrów sensora, makr i ustawień pracy.
• Bogaty zestaw akcesoriów: odbiornik 8K, kabel wspierający raportowanie 8K, taśmy Grip Tape oraz zapasowe ślizgacze PTFE.




źródło: Info Prasowe - Genesis
