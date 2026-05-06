GXTrust Felox+

GXTrust rozszerza swoją bogatą ofertę sprzętu gamingowego o dwie nowe, wysokowydajne myszy. Stworzone z myślą o precyzji, szybkości i stylu podczas każdej sesji Przewodowa Mysz Gamingowa Felox+ i Bezprzewodowa Podświetlana Mysz Gamingowa Felox+ z dwoma łączami zapewniają graczom pełną kontrolę i precyzję niezbędne do osiągnięcia mistrzostwa w każdej rozgrywce. Ciesz się swobodą bez ograniczeń dzięki Bezprzewodowej Podświetlanej Myszy Gamingowej Felox+ z dwoma łączami. Czujnik PixArt PAW3311 o czułości 12 000 DPI i częstotliwość odświeżania 1000 Hz gwarantują precyzję i szybkość gry w trybie przewodowym i bezprzewodowym. Gracze mogą wybrać preferowane łącze: odbiornik USB-A 2.4 GHz o ultraniskim opóźnieniu lub Bluetooth, i grać nawet do 40 godzin dzięki wbudowanemu akumulatorowi. Możesz też kontynuować rozgrywkę podczas ładowania, korzystając z dołączonego kabla o długości 1.5 m.







Ta stylowa mysz gamingowa została zaprojektowana z myślą o personalizacji. Dołączone naklejki antypoślizgowe zapewniają lepszy chwyt i wyjątkowy wygląd, a dedykowane oprogramowanie pozwala zaprogramować każdy przycisk* według własnych preferencji. Dodatkowo, wielokolorowe podświetlenie LED na krawędziach z dwoma trybami i trzema kolorami sprawia, że mysz idealnie komponuje się z każdym zestawem.



Natomiast Przewodowa Mysz Gamingowa Felox+ gwarantuje niezawodność i niezrównaną szybkość. Dzięki czujnikowi PixArt PAW3327 i częstotliwości odświeżania 1000 Hz natychmiast rejestruje każdy ruch. Optyczny czujnik 10 000 DPI gwarantuje najwyższą precyzję, a wyjątkowo długi (1,8 m) kabel USB-A zapewnia pełną swobodę ruchu, gdziekolwiek toczy się akcja. Podobnie jak w wersji bezprzewodowej, mysz oferuje sześć programowalnych przycisków, dołączone naklejki antypoślizgowe oraz wielokolorowe podświetlenie LED, które ożywia każdą rozgrywkę. Z łatwością łącząc precyzję ze stylowym designem, nowe myszy Felox+ dają graczom wszystkie narzędzia potrzebne do rozwijania umiejętności.



Przewodową Mysz Gamingową Felox+ można nabyć w sugerowanej cenie 24.99 Euro, a Bezprzewodową Podświetlaną Mysz Gamingową za 29.99 Euro.











źródło: Info Prasowe - TRUST