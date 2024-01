Gaiward GeForce RTX z serii 40 SUPER dostępne w niższych cenach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na rynku pojawiły się nowe i usprawnione karty graficzne GeForce RTX 4070 SUPER oraz GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Karty znacząco zwiększają swoja wydajność nie tylko w klasycznym renderingu, ale również w ray tracingu i zastosowaniach AI. Rekomendowane ceny kart to odpowiednio 2999 PLN i 3999 PLN. Natomiast, już po premierze możemy możemy zakupić konstrukcje firmy Gainward, które zostały wycenione zauważalnie taniej ze względu na swój minimalistyczny design, skupiony na wydajności. Karty pozbawione nadmiernego oświetlenia i zbędnych dodatków oferują wydajność na poziomie droższych modeli w niższej cenie. Wśród nich znajdziemy nawet model OC, czyli taki, który został podkręcony fabrycznie.







Karta graficzna 4070 Ti SUPER została zaprojektowana z myślą o graniu w rozdzielczości 1440p. Oferuje ona więcej rdzeni oraz większy bufor ramki o pojemności 16 GB oraz 256-bitową magistralę pamięci. Ulepszenia te przyczyniają się do znacznego wzrostu przepustowości pamięci, osiągając 672 GB/s. RTX 4070 Ti SUPER jest 1.6x szybszy niż RTX 3070 Ti i nawet 2.5x szybszy z włączoną techniką DLSS 3 w wymagających graficznie grach.



Natomiast pierwsze recenzje chwalą kartę GeForce RTX 4070 SUPER za zauważalnie wyższą wydajność w porównaniu do bazowego modelu, zwykle o 10-16% w rozdzielczościach FullHD i 1440p. Model posiada 20% więcej rdzeni CUDA w porównaniu do GeForce RTX 4070 i jest szybsza niż RTX 3090, ale przy znacznie mniejszym poborze mocy. To zdecydowanie dobry czas dla graczy i twórców cyfrowych.



Gainward GeForce RTX 4070 Super Ghost 12GB GDDR6X – 2849 PLN

Gainward GeForce RTX 4070 Super Ghost OC 12GB GDDR6X – 2929 PLN

Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual 12GB GDDR6X - 2949 PLN

Gainward GeForce RTX 4070Ti Super Panther OC 16GB GDDR6X – 3949 PLN



















Źródło: Info Prasowe - Gainward