Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G i premierowa promocja...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung prezentuje najnowsze smartfony Galaxy A54 5G oraz Galaxy A34 5G, które pomogą użytkownikom rejestrować wyraziste i pozbawione drgań filmy oraz zdjęcia, zapewnią świetną jakość wyświetlanych treści, a także pozwolą zdziałać więcej dzięki dłuższej żywotności baterii. Niezależnie od tego, czy zależy nam na idealnym autoportrecie, czy przeprowadzeniu wideorozmowy, przedni aparat w Galaxy A54 o rozdzielczości 32 MP zarejestruje szczegóły o zadziwiającej jakości. Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G wykorzystują wiodące możliwości mobilnej fotografii nocnej oraz sztucznej inteligencji.







Filmy zarejestrowane przy użyciu Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G są niesamowicie wyraziste, pozbawione efektu drżącej dłoni, dzięki ulepszonej optycznej i cyfrowej stabilizacji obrazu. Z nowymi smartfonami z serii Galaxy A zarejestrujemy świetnej jakości treści nawet bez użycia statywu. Tryb nocny pozwala uchwycić więcej szczegółów podczas ujęć po zmroku lub w słabym oświetleniu. Galaxy A54 5G oraz Galaxy A34 5G jako pierwsze smartfony w serii Galaxy A zyskały ulepszone narzędzia do edycji, dzięki czemu w prosty sposób usuniemy ze zdjęć niechciane cienie czy odbicia, a nawet obiekty.



Niesamowita wydajność dzięki jasnemu wyświetlaczowi, szybkiej łączności 5G i długodziałającej baterii oraz nowoczesny design

Obydwa smartfony wyposażone są w wyświetlacze Super AMOLED: 6.4 cala o jasności 1000 nitów w Galaxy A54 5G i 6.6 cala w Galaxy A34 5G. Dzięki ulepszonemu systemowi korekcji obrazu (Vision Booster) i częstotliwości odświeżania 120 Hz wyświetlacze z łatwością będą dostosowywać się do zmieniających się warunków oświetleniowych, zapewniając widoczność nawet w pełnym świetle słonecznym. Aby wydłużyć cykl życia smartfonów i zapewnić im dostęp do najnowszej wersji oprogramowania oraz zabezpieczeń, zarówno Galaxy A54 5G jak i Galaxy A34 5G otrzymają nawet cztery generacje aktualizacji systemu operacyjnego, a ich zabezpieczenia będą aktualizowane przez pięć lat. Design najnowszych Galaxy A został odświeżony i ujednolicony – nowa gama kolorystyczna oraz plecki Galaxy A54 pokryte szkłem sprawiają, że Galaxy A wyróżniają się z tłumu.



Stała łączność bez kompromisów

Najnowsze smartfony Galaxy A wyposażone są w zaawansowany system zabezpieczeń Samsung Knox. Panel bezpieczeństwa i prywatności w Galaxy A54 5G i A34 5G ułatwia sprawdzanie, jak aplikacje korzystają z naszych danych i umożliwia proste blokowanie. Dla użytkowników potrzebującym przekazywać innym osobom poufne lub osobiste informacje w bezpieczny i kontrolowany sposób przewidziano funkcję prywatnego udostępniania (Private Share). Dzięki temu dane trafią tylko do wybranych odbiorców, w wyznaczonych przedziałach czasu i bez możliwości wykonania zrzutu ekranu. Smartfony Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G są również kompatybilne z ekosystemem Galaxy i łączą się intuicyjnie z jego pozostałymi urządzeniami, takimi jak smartwatche Galaxy Watch, czy bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds.



Dostępność

Galaxy A54 5G będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: limonkowej, czarnej, fioletowej i białej. Z kolei Galaxy A34 5G w kolorze limonkowym, czarnym, fioletowym i srebrnym. Smartfony dostępne będą dostępne w Polsce w ofercie premierowej już od 15 marca 2023 r.





W ramach premierowej promocji – od 15 marca do 2 kwietnia – grafitowe słuchawki Galaxy Buds2 można otrzymać w prezencie. Premierowa promocja w kilku prostych krokach, czyli jak kupić nowe Galaxy A, żeby otrzymać Galaxy Buds2 w prezencie:

- Zakup smartfonu Galaxy A34 5G lub Galaxy A54 5G u jednego z partnerów promocji

- Aktywowanie urządzenia na terenie Polski przy użyciu karty lokalnego operatora w terminie od 15.03 do 09.04.2023 r.

- Logowanie do aplikacji Samsung Members i wypełnienie dostępnego w aplikacji formularza promocji w dniach od 15.03. do 16.04.2023 r.

- Nagroda w postaci grafitowych słuchawek Buds2 Pro wysyłana jest w ciągu 21 dni od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.



Promocja trwa od 15 marca do 2 kwietnia (data zakupu). W ramach promocji jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę za zakup określonego modelu, niezależnie od liczby zakupionych produktów, a więc na uczestnika przypadają maksymalnie 2 pary słuchawek Galaxy Buds2 (tj. jedna Nagroda za zakup Samsung Galaxy A54 5G, jedna za zakup Samsung Galaxy A34 5G).



Promocja nie łączy się z akcją: „Marcowa Promocja cashback – kup Galaxy Buds2 i zyskaj zwrot 300 zł”.





























Źródło: Info Prasowe / Samsung