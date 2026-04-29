Galaxy Buds4 Pro i aplikacja Samsung Hearapy

Prawie jedna trzecia mieszkańców Europy cierpi na chorobę lokomocyjną. W podróży doskwierają im zawroty głowy, nudności i pocenie się. Samsung proponuje rozwiązanie, które zwiększa komfort podróżowania osób, które zmagają się z tymi dolegliwościami: bezpłatna aplikacja Hearapy wykorzystuje w połączeniu ze słuchawkami Galaxy Buds4 Pro precyzyjny sygnał sinusoidalny o częstotliwości 100 Hz. Słuchawki najnowszej generacji odtwarzają go czysto i z mocą dzięki dużemu zakresowi drgań i inteligentnemu tłumieniu hałasu. Układ równowagi jest w ten sposób stymulowany, co może zwiększać komfort podczas podróży. Innowacyjne rozwiązanie opiera się na wynikach badań Nagoya University w Japonii.







Lot do wakacyjnego raju, podróż pociągiem na spotkanie w interesach, rodzinna wyprawa samochodowa. Choroba lokomocyjna potrafi zamienić każdą trasę w tortury. Powstaje wskutek konfliktu w uchu wewnętrznym: narząd równowagi rejestruje ruch, a oczy widzą nieruchomy obiekt, na przykład ekran smartfonu lub książkę. Organizm reaguje stresem. Rozwiązanie proponowane przez Samsung, oparte na wynikach badań naukowych, wykorzystuje aplikację Hearapy w połączeniu ze słuchawkami Galaxy Buds4 Pro, dzięki czemu podróże mogą stać się bardziej komfortowe.



Warunki laboratoryjne w podróży

Rozwiązanie opiera się na wynikach niezależnych badań Nagoya University w Japonii. Badacze sprawdzili eksperymentalnie, który ton najskuteczniej stymuluje narząd równowagi. Wynik: słuchanie tonu o częstotliwości 100 Hz przy głośności 80-85 dB przez 60 sekund poprawia zdolność utrzymania równowagi. Badaczom udało się przenieść wyniki na osoby cierpiące na chorobę lokomocyjną. Uczestnicy badania odczuwali zwiększony komfort podczas jazdy samochodem. Pojawia się on jednak tylko wtedy, gdy żadna muzyka ani inne dźwięki nie zakłócają sygnału sinusoidalnego. Ponadto częstotliwość musi wynosić dokładnie 100 Hz, a uszy muszą być poddawane działaniu dźwięku przez co najmniej 1 minutę przed podróżą. Słuchawki Galaxy Buds4 Pro w połączeniu z bezpłatną aplikacją Hearapy firmy Samsung zapewniają komfortowe warunki podróżowania, niezależnie od tego, czy przemieszczamy się samolotem, samochodem, czy pociągiem.



Nasycony, czysty ton 100 Hz

Bezpłatna aplikacja Hearapy odtwarza za pośrednictwem smartfonów Galaxy naukowo przetestowany ton basowy. Wbudowany timer zapewnia dokładny czas 60 sekund, a regulacja głośności ustawia 85 dB, co odpowiada poziomowi hałasu generowanemu przez kosiarkę do trawy. Słuchawki Galaxy Buds4 Pro przekazują 100 Hz czysto i z mocą. Zapewnia to zmaksymalizowana powierzchnia drgań i zminimalizowana ramka głośnika. Skuteczna powierzchnia przetwornika średnio-basowego jest dzięki temu o prawie 20% większa w porównaniu z poprzednim modelem. Do tego dochodzi ulepszony dwudrożny głośnik i połączenie Bluetooth przez Samsung Seamless Codec Ultra High Quality (SSC-UHQ). Zapewnia to bogaty w detale dźwięk Premium HiFi z ciągłą obsługą audio 24-bit/96 kHz, będącą podstawowym warunkiem dokładnego odtwarzania częstotliwości 100 Hz.



Słuchawki Galaxy Buds4 Pro dysponują ponadto aktywną, adaptacyjną redukcją szumów (ANC). W sumie 6 mikrofonów rejestruje dźwięki otoczenia, takie jak rozmowy i hałas silnika. Inteligentna redukcja szumów generuje do nich odpowiednie sygnały w przeciwnej fazie, aby wyeliminować zakłócenia. Do tego dochodzi Adaptive EQ. Zaawansowane algorytmy analizują w czasie rzeczywistym pozycję noszenia, kształt ucha i dźwięki otoczenia, dynamicznie dostosowując odtwarzanie dźwięku. Sygnał sinusoidalny może w ten sposób bez zakłóceń stymulować zmysł równowagi przy stałej głośności.



Za kampanię Samsung Galaxy Buds4 Pro i Hearapy App odpowiada agencja Leo Germany. Prezentowane rozwiązanie nie jest metodą leczenia, nie zastępuje porady lekarskiej czy dedykowanych środków farmakologicznych. W przypadku dolegliwości związanych z chorobą lokomocyjną należy skontaktować się z lekarzem.











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG