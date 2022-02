Galaxy S22 Ultra oficjalnie w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

W sprzedaży debiutuje dziś najnowszy flagowy smartfon Galaxy S22 Ultra z wbudowanym rysikiem S Pen, profesjonalnym aparatem oraz najwyższą wydajnością wśród smartfonów Galaxy. Galaxy S22 Ultra jako pierwszy smartfon z serii Galaxy S oferuje wbudowany rysik S Pen, który pozwala na zupełnie nowe sposoby interakcji z urządzeniem – od sporządzania notatek i szkiców, przez edytowanie dokumentów aż po obsługę aplikacji. Rysik S Pen dołączony do Galaxy S22 Ultra to najszybszy i najbardziej responsywny rysik zaprojektowany przez Samsung. Idealnie zintegrowany aparat i elegancka metalowa obudowa Galaxy S22 Ultra, tworząca efekt lustra, nadają mu wyjątkowy design klasy premium.







Całość uzupełnia szklane wykończenie oraz ikoniczne, wyraziste krawędzie znane z serii Galaxy Note. Galaxy S22 Ultra dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, zielonej oraz burgundowej.



Profesjonalny aparat

Galaxy S22 Ultra oferuje najpotężniejszy i najbardziej inteligentny aparat w historii smartfonów Samsung, który pozwala rejestrować wideo i zdjęcia w każdych warunkach oświetleniowych. Dzięki technologii nona binning matryca jest w stanie przechwycić więcej światła i danych optymalizując doświetlenie i szczegółowość zdjęć i nagrywanych filmów. Galaxy S22 Ultra pozwala rejestrować wyraziste zdjęcia i płynne wideo bez refleksów nawet w warunkach nocnych. Do dyspozycji mamy zoom, który pozwala aż 100-krotnie zbliżyć się do centrum akcji[1]. Galaxy S22 Ultra oferuje również wiele nowych funkcji wspieranych przez AI, takich jak tryb portretowy, dzięki którym każde zdjęcie prezentuje się profesjonalnie.



Moc i wydajność na co dzień

Galaxy S22 Ultra został wyposażony w najnowszy procesor 4 nm, który odpowiada za zaawansowane przetwarzanie AI i uczenie maszynowe. Obsługa łączności Wi-Fi 6E pozwala użytkownikom cieszyć się szybszym działaniem najczęściej używanych aplikacji – zarówno podczas pracy jak i rozrywki. Pojemna bateria Galaxy S22 Ultra wystarczy na długie godziny pracy – po każdym ładowaniu gwarantuje ona 24h działania. Dzięki obsłudze superszybkiego ładowania 45 W po zaledwie 10 minutowym ładowaniu Galaxy S22 Ultra pozwala nagrać ponad 50 min materiału wideo.



Najnowszy flagowy smartfon Galaxy S22 Ultra dostępny jest w sprzedaży od 25 lutego 2022 r.





















Źródło: Info Prasowe / Samsung