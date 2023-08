Gamdias NESO P1 Full-Tower

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka GAMDIAS zaprezentowała ciekawą obudowę typu Full-Tower, która nie wygląda potężnie, ale potrafi zmieścić sporo naszego sprzętu komputerowego. Przy wymiarach 490 x 310 x 495 mm (DxWxH), model NESO P1 przyjmie do swojego wnętrza kartę graficzna o długości do 426 mm szerokości 192 mm oraz radiator chłodzenia AIO o długości 420 mm. Obudowa jest szeroka, ale za to nie wysoka, bo za podstawą płyty głównej ukryto miejsce dla zasilacza i dysków-magazynów. Całość od frontu i z lewej strony, zbudowana jest z hartowanego szkła, natomiast pozostałe cztery ściany zrobiono z bogato perforowanej blachy, co zapewnia tej konstrukcji ponadprzeciętną przewiewność. Nie zapomniano o siatkach przeciwpyłowych, więc to ułatwi zachowanie czystości w tym sporym wnętrzu. NESO P1 możecie nabyć w czterech wariantach kolorystycznych, a więcej o tej obudowie możecie przeczytać TUTAJ.































Źródło: TechPowerUP