GameSir X3 Type-C Peltier-Cooled

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka GameSir zaprezentowała gamepad dla smartfonów. Model X3 Type-C Peltier-Cooled, jak sama nazwa wskazuje, wyposażono w system chłodzenia oparty na płytce Peltiera współpracującą z radiatorem (128 kanałów przenoszących ciepło) i wentylatorem pracującym z prędkością do 7500 RPM. Łącznie daje to powierzchnię chłodzenia 4000 mm², co pozwala schłodzić procesor telefonu nawet o 12 st.C, a jego powierzchnię o 24 st.C. Przyciski Kailh mają nam działać bezawaryjnie, przynajmniej przez trzy miliony cykli pracy. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 9 lub nowszego, a zapłacimy za nie 99 USD (dostępne będzie pod koniec lipca w Amazonie).























Źródło: TechPowerUP