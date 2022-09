Gaminate i World of Tanks łączą siły

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firmy Wargaming i Gaminate, mają przyjemność poinformować o nawiązaniu współpracy. Jej efektem są nowe produkty energetyczne dla graczy, które wchodzą od dziś do sprzedaży detalicznej. Są to sygnowane marką World of Tanks shakery „Bring the H.E.A.T.” oraz “Shake to Reload”, specjalnie zaprojektowana duża puszka i mała saszetka oraz okolicznościowy Gift Pack (zestaw shaker + 3 saszetki). Gaminate produktem pochodzącym z Polski i wyjątkowym pod wieloma względami. Jego zadaniem jest dostarczać wysokiej jakości długotrwałą energię opartą na 12 aktywnych składnikach, zapewniających m.in. zwiększone skupienie i koncentrację, dlatego też idealnie nadaje się dla graczy, szczególnie tych sieciowych, gdzie skupienie jest mocno wymagane, aby osiągać możliwie najwyższe wyniki w rozgrywkach. Co bardzo ważne w swoim składzie nie zawiera cukru!







World of Tanks to jedna z najpopularniejszych i najdłużej rozwijanych gier świata. Niedawno “czołgi” obchodziły swoje 12. urodziny. W grze jest ponad 600 maszyn różnych nacji z różnych zakątków świata (m.in.: USA, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Japonia, Chiny, Szwecja, Czechosłowacja, Włochy i Polska), odtworzonych z dbałością o szczegóły i zgodność historyczną. Bitwy są emocjonujące i wymagające koncentracji, w których wysoka dyspozycja to podstawa rozgrywanych starć.



Współpraca przewiduje na starcie obecność na rynkach polskim i niemieckim. Wszystkie produkty są dostępne do kupienia w Wargaming Store oraz sklepie Gaminate.



Sugerowane ceny detaliczne produktów Gaminate sygnowanych marką World of Tanks są następujące:

- Shakery - 24.99 PLN

- Gift pack - 49.99 PLN

- Puszka 315g - 99.99 PLN

- Starter pack 3 x saszetka 10.5 g - 19.99 PLN



















Źródło: Info Prasowe / Wargaming