Znamy ceny nowych modeli Infinix z serii NOTE 12 w Polsce

Marka Infinix poszerza swoje portfolio w Polsce o kolejne modele - NOTE 12 PRO, NOTE 12 PRO 5G oraz NOTE 12 G96. Smartfony wyróżniają się dużymi, 6.7-calowymi wyświetlaczami AMOLED, wydajnymi procesorami i wysokiej klasy aparatami fotograficznymi. Model NOTE 12 PRO dysponuje pamięcią 8+256 GB. Smartfon został wyposażony w wydajny procesor Helio G99 6nm o częstotliwości taktowania 2.2 GHz, obsługuje moduł NFC. Z kolei NOTE PRO 12 5G z procesorem MediaTek Dimensity 810 dostępny jest w opcji z pamięcią 8+128 GB. Komfort i płynność korzystania z Internetu zapewnia obsługa sieci 5G. Model NOTE 12 G96 również dysponuje pamięcią 8+128 GB. Został wyposażony w procesor Helio G96.



Smartfony NOTE 12 PRO oraz NOTE 12 PRO 5G zostały wyposażone w potrójny tylny aparat 108 Mpx z szeroką przysłoną F 1.75 i poczwórną lampą błyskową oraz obiektyw sztucznej inteligencji z przysłoną F 2.4 i do głębi ostrości z przysłoną F 2.4. Z przodu jednego i drugiego modelu umieszczono aparat 16 Mpx do zdjęć typu selfie. Cena obu smartfonów to 1399 PLN. Do 29 września lub do wyczerpania zapasów model NOTE 12 PRO można kupić na Allegro w promocyjnej cenie 1199 PLN.



Model NOTE 12 G96 ma potrójny tylny aparat o rozdzielczości 50 Mpx z poczwórną lampą błyskową oraz aparat przedni o rozdzielczości 16 Mpx. Jest dostępny w cenie 1199 PLN.



Wszystkie trzy modele mają duże, 6.7-calowe wyświetlacze AMOLED FHD+ oraz pojemne baterie 5000 mAh z możliwością szybkiego ładowania 33 W. Ich system operacyjny XOS 10,6 powstał na bazie Androida 12. Twórcy smartfonów Infinix przykładają dużą wagę do nowoczesnego designu oraz wygodnych proporcji urządzeń. Grubość żadnego z trzech nowych modeli nie przekracza 7.9 mm.



Specyfikacja Note 12 PRO:

• Procesor Helio G99 6nm

• Wyświetlacz AMOLED 6.7’’ FHD+

• Potrójny tylny aparat 108 Mpx F 1,75 z poczwórną lampą błyskową

• Przedni aparat 16 Mpx

• Pamięć 8+256 GB RAM

• Bateria 5000 mAh z technologią Power Marathon

• USB-C z szybkim ładowaniem 33 W

• System operacyjny XOS 10.6 na bazie Android 12

• NFC

• Gniazdo słuchawkowe



Specyfikacja NOTE 12 PRO 5G:

• Procesor MediaTek Dimensity 810

• Wyświetlacz AMOLED 6.7” FHD+

• Potrójny tylny aparat 108 Mpx F 1.75 z poczwórną lampą błyskową

• Przedni aparat 16 Mpx

• Pamięć 8+128 GB RAM

• Bateria 5000 mAh z technologią Power Marathon

• USB-C z szybkim ładowaniem 33 W

• System operacyjny XOS 10.6 na bazie Android 12

• Gniazdo słuchawkowe



Specyfikacja NOTE 12 G96:

• Wydajny procesor Helio G96

• Bateria o pojemności 5000 mAh z technologią Power Marathon

• Wyświetlacz AMOLED 6.7” FHD+ True Color

• Gniazdo ładowania USB-C z szybkim ładowaniem 33W

• Pamięć 8+128 GB

• Przedni aparat 16 Mpx

• Potrójny tylny aparat 50 Mpx z poczwórną lampą błyskową

• Podwójne głośniki DTS

• System operacyjny XOS 10.6 na bazie Android 12

• Gniazdo słuchawkowe



Najnowocześniejsze technologie

Infinix w sierpniu wszedł na rynek europejski, rozpoczynając swoją ekspansję w Polsce w Czechach. Marka nieustająco rozwija najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne m.in. szybkie ładowanie, wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości czy zaawansowane aparaty wyposażone w AI. Jeszcze w tym roku planuje zaprezentować rozwiązanie 180 W Thunder Charge, która pozwoli naładować baterię o pojemności 4500 mAh do 50 proc. w zaledwie 4 minuty.





























Źródło: Info Prasowe / Infinix