Gamingowe monitory Philips Evnia z matrycami Fast IPS

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

MMD, producent monitorów marki Philips, zaprezentował dwa nowe wyświetlacze wyposażone w matryce Fast IPS. Nowe modele mają oznaczenia 27M2N3200A i 24M2N3200A. Stanowią one rozszerzenie gamingowej serii Evnia. W trosce o środowisko obudowy tych wyświetlaczy wykonano w 85% z recyklingowanego plastiku poużytkowego. W modelu 24M2N3200A zastosowano 24-calowy panel, natomiast w 27M2N3200A panel ma on 27 cali. Oba monitory wyposażono w matryce o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 180 Hz. Dzięki zastosowaniu paneli typu Fast IPS czas reakcji tych wyświetlaczy jest krótki i wynosi zaledwie 1 ms (GtG). Dodatkowo cechuje je niski input lag, co jest niezwykle istotne w dynamicznych grach, gdzie komfort rozgrywki zależy od niskiego poziomu smużenia i braku efektu rozrywania ekranu.



Philips Evnia 27M2N3200A i 24M2N3200A wyposażono w funkcje stworzone z myślą o konkretnych gatunkach gier, takich jak FPS czy RTS, które mają na celu poprawić wrażenia z rozgrywki. Dzięki możliwości wyświetlenia celownika na środku ekranu (Smart Crosshair) użytkownik będzie mógł łatwiej namierzać przeciwników, zwłaszcza w grach, w których nie przewidziano „przyrządów celowniczych”. W trybie gry FPS, możliwej do włączenia za pomocą OSD monitora, ciemne sceny i lokacje są automatycznie rozjaśniane, by ułatwić dostrzeganie istotnych szczegółów. W trybie przeznaczonym do gier wyścigowych zastosowano funkcję podbicia kolorów i dodatkowo skrócono czas reakcji panelu. Natomiast włączenie trybu do gier RTS powoduje wykorzystanie technologii SmartFrame, która dodatkowo wyróżnia określoną przestrzeń na ekranie (np. minimapę lub panel powiadomień).



Philips wprowadza rozwiązania z myślą o ich wpływie o środowisko naturalne. Z tego powodu w monitorach 27M2N3200A i 24M2N3200A zastosowano surowce pochodzące z recyklingu. W przypadku obudowy wykorzystany plastik w 85% pochodzi z recyklingu poużytkowego. Podstawa wyświetlacza wykonana jest z niego w 35%.



Oba wyświetlacze są wyposażone w funkcje LowBlue Mode oraz Flicker-free. Pierwsza z nich ogranicza poziom generowanego niebieskiego światła przez matrycę. Druga technologia odpowiada za minimalizację efektu migotania ekranu. Celem zastosowania tych rozwiązań jest obniżenie poziomu zmęczenia oczu, zwłaszcza podczas długich okresów korzystania z monitora.

W zestawie z każdym z monitorów znajduje się regulowana stopa, pozwalająca na dopasowanie pozycji ekranu. Ponadto wyprofilowana góra podstawy może służyć jako uchwyt na słuchawki.



Monitory dostępne będą w sprzedaży od połowy czerwca w cenach:

• 27M2N3200A – 854 złotych

• 24M2N3200A – 725 złotych

źródło: Informacja prasowa