Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Marka Garett wprowadziła na rynek smartwatch Garett Elegance RT – inteligentny zegarek o klasycznym wyglądzie, który daje możliwość wyboru bransolety lub paska, dzięki czemu sprawdzi się zarówno na nadgarstkach kobiecych, jak i męskich. Nowością w rodzinie polskiej marki, są zegarki Garett Lady Elegance RT oraz Garett Men Elegance RT. Te dwa smartwatche posiadają identyczne funkcje, a kobiecej delikatności lub męskiego sznytu nadają im stalowe lub skórzane paski, dostępne w różnych wersjach kolorystycznych. Jeśli jednak znudzi ci się dotychczasowy wygląd smartwatcha, możesz w prosty sposób zmienić pasek we własnym zakresie.







Garett Lady/Men Elegance RT zapewnia noszącej go osobie wygodę, klasę oraz wiele przydatnych funkcji. Norma wodoszczelności IP67 oznacza, że komponenty smartwatcha są chronione przed wodą, pyłem oraz innymi zanieczyszczeniami. Dzięki solidnej obudowie zegarek jest w stanie wytrzymać nawet pół godziny pod powierzchnią wody.



Z myślą o miłośnikach sportu oraz zdrowego stylu życia smartwatch Garett Lady/Men Elegance RT wyposażono w tryby sportowe: bieganie, siatkówka, joga, koszykówka, spacer czy skakanka. Po zakończeniu treningu sprawdzisz, ile kalorii udało Ci się spalić oraz jakie było twoje ciśnienie tętnicze. Zegarek posiada także krokomierz, przydatny zarówno na co dzień, jak i podczas dłuższych, pieszych wędrówek. Model Garett Lady Elegance RT posiada przydatną dla pań funkcję, która pozwoli im monitorować swój cykl menstruacyjny – przed przewidywanym rozpoczęciem miesiączki na ekranie wyświetli się stosowne powiadomienie. Odpowiednie nawodnienie jest podstawą zdrowia i dobrego samopoczucia. Czy pamiętasz, aby każdego dnia wypijać min. 2 litry wody? Jeśli nie, smartwatch Garett Lady/Men Elegance RT będzie regularnie wysyłał przypomnienia o konieczności nawodnienia organizmu.



Swoje zdrowotne i sportowe postępy możesz monitorować dzięki aplikacji Da Fit, działającej na urządzeniach z Androidem oraz iOS-em. Dane treningowe, analiza snu, zapisy z krokomierza, ciśnieniomierza, pulsomierza i pulsoksymetru zostaną zachowane w pamięci aplikacji. Wystarczy, że w czasie parowania smartwatcha z telefonem pobierzesz aplikację, dzięki której wszystkie twoje dane będą na bieżąco zapisywane.



Dzięki synchronizacji smartwatcha Garett Lady/Men Elegance RT z komórką otrzymasz wszystkie powiadomienia o wiadomościach SMS, połączeniach przychodzących, a także wszelkich komunikatach z aplikacji. Umożliwia ona również odbieranie połączeń i prowadzenie rozmów, podczas gdy twój telefon zostaje w kieszeni lub torbie!



Smartwatch posiada dyskretny tryb kinowy, który polega na wyciszeniu przychodzących powiadomień oraz czasowym wygaszeniu ekranu. Taka funkcja sprawdzi się nie tylko w trakcie seansu, ale również na ważnym spotkaniu, podczas którego nic nie powinno ci przeszkadzać. Z łatwością ustawisz czas aktywności trybu – uruchomi się on automatycznie oraz dezaktywuje po upływie określonego przez ciebie czasu.



Jeśli zdarzy się, że wrzucisz zegarek do torby lub zapomnisz, gdzie go położyłaś nie będziesz w stanie go znaleźć, skorzystaj z opcji „znajdź moje urządzenie”. Funkcja ta jest aktywowana przez telefon komórkowy. Jeśli został on wcześniej zsynchronizowany ze smartwatchem, w ciągu kilku sekund otrzymasz na nim powiadomienie dźwiękowe i wibracyjne. Dzięki tej przydatnej funkcji bez problemu znajdziesz swój zegarek w kilka sekund.



Smartwatche Garett Lady Elegance RT posiadają bransolety stalowe w kolorach srebrnym, złotym i czarnym. Garett Men Elegance RT jest wyposażony w skórzany pasek w następujących kolorach: czarnym, jasnym brązowym i ciemnym brązowym. Zegarki kosztują 589 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Garett