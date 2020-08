Garmin - nowe nawigacje z serii Montana 700

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin przedstawił dzisiaj nowe, wszechstronne nawigacje GPS - Montana 750i, Montana 700i oraz Montana 700. Duży, 5-calowy ekran urządzenia jest aż o 50% większy niż w urządzeniach z poprzedniej generacji i można go obsługiwać także w rękawiczkach. Szeroka oferta dodatkowych uchwytów montażowych ułatwia korzystanie z nawigacji podczas wypraw – do wyboru jest m.in. uchwyt do mocowania na quadzie, motocyklu, łodzi, w samochodzie czy kamperze. Zainstalowane mapy TopoActive Europe oraz City Navigator (tylko w modelach 700i/750i) płynnie przełączają się w trakcie jazdy, gdy zdecydujesz się pojechać po bezdrożach.







Montana 700i oraz 750i dodatkowo obsługują komunikację satelitarną inReach, która umożliwia dwukierunkowe wysyłanie wiadomości, wysłanie interaktywnego sygnału SOS, udostępnianie pozycji i aktualną prognozę pogody.



Satelitarna sieć Iridium o globalnym zasięgu pozwala na komunikację tekstową z dowolnym numerem komórkowym, adresem email i innymi urządzeniami z technologią inReach. Skorzystaj z wygodnej klawiatury QWERTY na ekranie dotykowym, by wysłać wiadomość do bliskich. Urządzenie pozwala także na udostępnianie aktualnej pozycji, udostępnianie śladu trasy i postępów podróży. Włączenie funkcji inReach Tracking umożliwia udostępnienie wybranym osobom linku do śledzenia pozycji GPS podczas dłuższych podróży. Interaktywny sygnał SOS w nawigacjach Montana 700i/750i, pozwala skorzystać z pomocy Całodobowego Międzynarodowego Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego GEOS, które koordynuje prace lokalnych ratowników na całym świecie i umożliwia kontakt pomiędzy użytkownikami wymagającymi pomocy, a służbami ratowniczymi – aż do potwierdzenia informacji o rozwiązaniu sytuacji kryzysowej. Aby uzyskać dostęp do sieci Iridium i korzystać z komunikacji na urządzeniach Montana inReach, wymagana jest aktywna subskrypcja satelitarna. Oferta obejmuje różne, elastyczne plany abonamentowe, dostępne zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i profesjonalnych.



Każde urządzenie z nowej serii Montana 700 ma wbudowany moduł Wi-Fi, pozwala też na łączność za pośrednictwem technologii ANT+ oraz Bluetooth, dzięki czemu można bezprzewodowo aktualizować oprogramowanie, a także łączyć się z aplikacją Garmin Explore w celu wygodnego planowania podróży, synchronizacji punktów trasy, ścieżek i kursów. Przed wyruszeniem na wyprawę, użytkownicy mogą pobrać wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne BirdsEye do urządzenia za pośrednictwem Wi-Fi, a następnie wykorzystywać je w terenie w trybie offline. Wszystkie nawigacje Montana są wodoodporne i spełniają amerykańskie normy wojskowe (MIL-STD-810), są więc gotowe na każde ekstremalne warunki.



Dzięki aparatowi 8 Mpx w modelu Montana 750i można robić dodatkowe zdjęcia w trakcie podróży. Urządzenie będzie tagować zdjęcia wraz ze współrzędnymi geograficznymi, dzięki nawigacja do ulubionych miejsc będzie jeszcze łatwiejsza. Alumulator litowo-jonowy litowo-jonowym zapewnia ponad 18 godzin pracy w trybie GPS, a w oszczędnościowym trybie ekspedycyjnym nawet do 300 godzin z wykorzystaniem nawigacji GPS.



Sugerowana cena urządzeń z serii Montana 700 wynosi pomiędzy 599.99 a 799.99 €uro.



























Źródło: Info Prasowe / Garmin