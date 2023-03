Garmin Forerunner 265 i Forerunner 965 - Smartwatche GPS dla biegaczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin zaprezentowała serię Forerunner 265 i Forerunner 965, pierwsze smartwatche GPS do biegania z wyświetlaczem AMOLED. Lekkie i gotowe na każdy dystans zegarki mają kolorowy i czytelny w każdych warunkach wyświetlacz z opcją always-on, a także responsywny ekran dotykowy oraz pięć przycisków, które pozwalają na wygodną obsługę funkcji monitorowania zdrowia, inteligentnych powiadomień i szerokiej gamy aplikacji sportowych. Forerunner 965 z tytanowym bezelem, nie tylko wygląda świetnie, ale jest również bardzo lekki i wygodny. Z kolei zaawansowane pomiary treningowe i wskazówki dotyczące regeneracji pomogą sportowcom przygotować się do kolejnego ważnego startu. Wszystko to idzie w parze z bardzo długim czasem pracy baterii – Forerunner 265 zapewnia do 15 dni pracy bez ładowania w trybie smartwatcha, a Forerunner 965 – do 23 dni.







Smartwatche Forerunner 265 i Forerunner 965 oferują szeroką gamę zaawansowanych narzędzi, które pomogą osiągać jeszcze lepsze wyniki:

- Raport poranny zawiera podsumowanie jakości snu z ostatniej nocy, sugestie treningowe na nadchodzący dzień, status zmienności tętna i prognozę pogody (po sparowaniu ze smartfonem).

- Widżet wyścigu z poradami treningowymi, codziennymi spersonalizowanymi wskazówkami treningowymi i prognozami czasu ukończenia nadchodzącego biegu na podstawie szczegółów trasy, pogody i dotychczasowych rezultatów.

- Spersonalizowane codzienne wskazówki treningowe dostosowują się do aktualnego poziomu wydolności i potrzebnej regeneracji, a także uwzględniają nadchodzące biegi dodane do kalendarza Garmin Connect.

- Ocena gotowości treningowej pozwala określić, czy to dobry czas na trening w oparciu o jakość snu, regenerację, obciążenie treningowe i inne parametry.

- Monitorowanie zmienności tętna podczas snu, aby uzyskać lepszy obraz regeneracji i ogólnego stanu zdrowia.

- Pomiar parametrów mocy biegowej i dynamiki biegu, takich jak kadencja, długość kroku, czas kontaktu z podłożem i wiele innych, bezpośrednio z nadgarstka - nie jest wymagana żadna dodatkowa aplikacja ani akcesoria.



Stworzone przez biegaczy dla biegaczy, zegarki Forerunner 265 i 965 zostały zaprojektowane tak, aby zarówno ich konstrukcja, jak i funkcje, pomagały lepiej planować swoje treningi, osiągać bardziej satysfakcjonujące wyniki i rywalizować z innymi biegaczami.



Seria Forerunner 265

Aby pomóc w osiągnięciu lepszych wyników na zawodach, Forerunner 265 zapewnia cały zestaw narzędzi do monitorowania wydajności z Garmin Firstbeat Analytics, takich jak pułap tlenowy, przygotowanie wydolnościowe, efekt treningu i wiele innych. Biegacze mogą skorzystać z dwóch opcji spersonalizowanych planów treningowych: wprowadzić informacje o planowanym biegu do kalendarza Garmin Connect i otrzymywać codzienne wskazówki treningowe lub skorzystać z bezpłatnych planów Garmin Coach od profesjonalnych trenerów. Trenując na zewnątrz można zaplanować strategię biegową, korzystając z PacePro – wskazówek tempa dostosowanych do stopnia trudności, profilu trasy oraz dystansu – i biegać z przekonaniem, że technologia SatIQ oraz wielopasmowy GPS zapewnią doskonałą dokładność określania lokalizacji nawet w najtrudniejszych warunkach.



Zaprojektowany, aby monitorować organizm przez całą dobę, Forerunner 265 ma nadgarstkowy pulsoksymetr, monitorowanie energii Body Battery, zaawansowane monitorowanie snu i ocenę jego jakości, pomiar poziom stresu, cyklu menstruacyjnego i ciąży oraz wiele innych, przydatnych funkcji. Dodatkowo zegarek pozwala na korzystanie z inteligentnych powiadomień, pobieranie utworów z serwisów Spotify, Deezer lub Amazon Music (wymagana subskrypcja) i słuchanie ich bez użycia telefonu. Większe poczucie bezpieczeństwa podczas aktywności zapewni funkcja wykrywania wypadków, Assistance i LiveTrack, a płatności zbliżeniowe Garmin Pay ułatwią codzienne zakupy.



Forerunner 265 jest dostępny w dwóch wersjach: Forerunner 265S o średnicy 42 mm oferuje do 24 godzin pracy baterii w trybie GPS i do 15 dni w trybie smartwatcha, a większy Forerunner 265 o średnicy 46 mm oferuje do 20 godzin pracy baterii w trybie GPS i do 13 dni w trybie smartwatcha.



Forerunner 965

Stworzony dla tych, którzy celują w miejsce na podium, Forerunner 965 oferuje jeszcze więcej, uzupełniając funkcjonalność znaną z Forerunner 265 o dodatkowe pomiary treningowe, wbudowane mapy i możliwość przechowywania większej ilości utworów bezpośrednio w zegarku. Wskaźnik stosunków obciążenia treningowego kontroluje balans obciążenia krótkookresowego i średniookresowego – wszystko po to, aby minimalizować ryzyko wystąpienia kontuzji wraz z utrzymaniem zdrowego budowania formy. Aby pomóc sportowcom uniknąć przemęczenia, funkcja Real-time stamina pozwala monitorować i zarządzać poziomem wysiłku, natomiast ClimbPro umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji o bieżących i nadchodzących wzniesieniach, w tym o nachyleniu, dystansie i przyroście wysokości. Ponadto, niezależnie od wybranej aktywności - biegów ulicznych, czy jazdy na rowerze po gęsto porośniętych szlakach, wbudowane kolorowe mapy pomogą utrzymać właściwy kurs i pokonać zaplanowany dystans.



Wyposażony w lekki, tytanowy bezel, kopertę o średnicy 47 mm i największy w ofercie Garmin wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1.4 cala, Forerunner 965 oferuje czas pracy baterii do 31 godzin w trybie GPS i do 23 dni w trybie smartwatcha.



Forerunner 965 będzie dostępny pod koniec marca w sugerowanej cenie detalicznej 649.99 €uro, z kolei Forerunner 265 jest dostępny już teraz w cenie 499.99 €uro.































Źródło: Info Prasowe / Garmin