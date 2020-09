Garmin Forerunner 745 - zaawansowany smartwatch GPS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin zaprezentował dzisiaj Forerunner 745, zaawansowany smartwatch GPS stworzony z myślą o biegaczach i triathlonistach, którzy korzystają ze szczegółowych danych treningowych i możliwości wgrania treningu na zegarek oraz funkcji smart. Szeroka gama wbudowanych profili treningowych, w tym triathlon, pływanie na basenie, bieganie na hali i wiele innych, umożliwia dokładne monitorowanie treningów. Dodatkowo, zegarek pozwala na wygodne przełączanie aktywności za pomocą jednego przycisku podczas treningu zakładkowego.







Forerunner 745 zawiera wiele narzędzi do monitorowania wydajności, bazujących na rozwiązaniach Firstbeat Analytics, które pomagają w realizacji planu treningowego. Wśród nich znajdują się m.in. monitorowanie pułapu tlenowego, wskaźnik obciążenia treningowego i statusu treningu oraz efektów treningu aerobowego i beztlenowego. Korzystając z nowego zegarka, sportowcy otrzymają także codzienne sugestie dotyczące planu treningowego dla biegania i jazdy na rowerze, w oparciu o aktualne obciążenie treningowe i VO2 max. Po sparowaniu zegarka z czujnikiem Running Dynamics Pod lub kompatybilnym paskiem do pomiaru tętna (takim jak nowy HRM-Pro) biegacze zyskają dostęp do dodatkowych parametrów wyświetlanych na ekranie zegarka – w tym kadencji i długości kroku. Forerunner 745 ma również zaawansowany pomiar parametrów kolarskich i pływania. Podczas jazdy na rowerze może wskazywać m.in. balans lewo/prawo, czas stania na pedałach, przesunięcie środka platformy i moc. Podczas pływania, Forerunner 745 będzie mierzył dystans, liczbę ruchów i ich efektywność, tempo i rekordy na poszczególnych odcinkach. W zależności od stopnia trudności treningu, funkcja czasu odpoczynku pozwoli sportowcom dowiedzieć się, ile czasu potrzeba na regenerację przed następną ciężką sesją treningową. Uwzględnia ona również dodatkowe czynniki, które mają wpływ na obciążenie organizmu, w tym stres, sen i codzienną aktywność, co ułatwia rozplanowanie sesji treningowych i poprawę efektywności.



Forerunner 745 oferuje biegaczom i triathlonistom jeszcze większą kompatybilność niż dotychczas. Zegarek umożliwia automatyczną synchronizację treningów wewnętrznych i zewnętrznych z Garmin Connect™ oraz innymi aplikacjami treningowymi, w tym TrainingPeaks i TrainerRoad. Co więcej, Forerunner 745 jest także kompatybilny z darmowymi planami treningowymi Garmin Coach, które dostosowują się do celów i wyników biegacza. Użytkownicy mogą trenować biegi na 5K, 10K lub do półmaratonu z pomocą rozpiski treningowej i wskazówek motywacyjnych od Jeffa Gallowaya, Grega McMillana i Amy Parkerson-Mitchell.



Przed wyruszeniem na bieg lub rower, użytkownicy mogą planować i pobierać trasy treningowe, korzystając z kreatora tras w Garmin Connect, który bazując na wskaźniku popularności Trendline, podpowiada najlepsze drogi, szlaki lub trasy górskie. Osoby korzystające z platform takich jak Strava i Komoot, mogą tworzyć kursy, które będą wygodnie synchronizować się z zegarkiem Forerunner 745.



Korzystając z Forerunner 745 można słuchać muzyki podczas treningu, bez konieczności zabierania ze sobą telefonu. Zegarek przechowuje do 500 utworów i umożliwia użytkownikom synchronizowanie swoich playlist z wybranych serwisów streamingowych, takich jak Spotify, Amazon Music i Deezer. Muzykę można wgrać na zegarek także bezpośrednio z komputera. Co więcej, zegarek ma też płatności zbliżeniowe Garmin Pay, które przydają się, gdy wracając z treningu przypomnisz sobie o codziennych sprawunkach.



Zaprojektowany do noszenia przez cały dzień, Forerunner 745 ma pełną gamę narzędzi do monitorowania wskaźników fizjologicznych. Nadgarstkowy czujnik Pulse Ox pomoże uzyskać dokładniejszy obraz regeneracji w trakcie snu, a dane saturacji uwzględnione zostaną także do wskazania aklimatyzacji wysokościowej. Monitor energii Body Battery to wygodne narzędzie do śledzenia poziomu energii organizmu, które pozwala znaleźć najlepszy czas w ciągu dnia na aktywność i odpoczynek. Dodatkowo, funkcja śledzenia cyklu menstruacyjnego pomaga kobietom dostosować trening, aby zmaksymalizować swój potencjał treningowy i zaplanować nadchodzące obciążenia pod kątem fazy cyklu miesiączkowego.



Z Forerunner 745 możesz pozostać w kontakcie nawet podczas treningu. Powiadomienia z telefonu o przychodzących wiadomościach, połączeniach czy informacjach z portali społecznościowych wyświetlą się na tarczy zegarka. Niezależnie od tego, czy ćwiczysz sam, czy w grupie, włączenie funkcji bezpieczeństwa automatycznie powiadomi bliskich o niebezpiecznym zdarzeniu. Funkcje śledzenia umożliwią natomiast udostępnienie przebiegu swojego treningu na żywo, za pośrednictwem LiveTrack. Po zakończonym treningu zegarek Forerunner 745 automatycznie zsynchronizuje dane z aplikacją Garmin Connect.



Forerunner 745 oferuje do tygodnia pracy na baterii w trybie smartwatcha, do 16 godzin w trybie GPS i do 6 godzin w trybie GPS z muzyką. Jest dostępny w kolorze czarnym, miętowym, czerwonym lub białym, a sugerowana cena detaliczna wynosi 499.99 Euro.





























Źródło: Info Prasowe / Garmin