Garmin Instinct 2 & Instinct dezl

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin przedstawił dziś nową odsłonę niezwykle wytrzymałych zegarków GPS z serii Instinct 2. Dzięki udoskonalonej technologii solarnej, w wybrane modele Instinct 2 Solar oferują nieograniczony czas pracy baterii, przy zachowaniu wymaganego poziomu ekspozycji na promienie słoneczne. Smartwatche z nowej serii dostępne są w dwóch rozmiarach - 45 i 40 mm, oraz kilku wersjach z dedykowanymi funkcjami - Solar, Tactical Edition, Surf i Camo. Wraz z premierą nowej linii zegarków outdoorowych, marka Garmin zaprezentowała również wersję Instinct 2 - dēzl Edition. Stworzony z myślą o kierowcach pojazdów ciężarowych zegarek ułatwia kontrolowanie czasu podczas przerw i jazdy, jest kompatybilny z nawigacjami z serii dēzl oraz ułatwia prowadzenie zdrowszego trybu życia w trasie. Z myślą o charakterystyce pracy zawodowego kierowcy, opracowano specjalne plany ćwiczeń, które dostosowane są do możliwości czasowych i potrzeb kierowców.







Garmin Instinct 2

Oprócz żywych wersji kolorystycznych, seria Instinct 2 to także nowy, smuklejszy design i dwa rozmiary – tradycyjny w rozmiarze 45 mm oraz nowy, mniejszy Instinct 2S w rozmiarze 40mm, który zapewnia idealne dopasowanie dla osób o mniejszych nadgarstkach. Nowy, monochromatyczny wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, z chemicznie wzmocnioną, odporną na zarysowania soczewką, daje użytkownikom poczucie pewności, że są gotowi na każde wyzwanie. Nawiązując do wytrzymałych zegarków Instinct oraz Instinct Solar, Instinct 2 spełnia wojskową normę 810 dotyczącą odporności na wstrząsy i temperaturę, a jego wodoszczelność sięga 100 metrów.



Seria Instinct 2 zrywa z tradycją dzięki wielu przyciągającym wzrok kolorom, takim jak Electric Lime, Poppy i Neo-Tropic oraz jest dostępna w wersjach Instinct 2 Solar, standardowej (bez ładowania słonecznego), Surf, Tactical i Camo. Na tym nie kończą się możliwości wyboru. Korzystając opcji Your Watch, Your Way można stworzyć spersonalizowaną wersję zegarka Instinct 2 lub 2S Solar, która podkreśli jego indywidualny charakter. Dzięki możliwości wyboru bezela i paska, można stworzyć aż 240 różnych kombinacji. Opcja Your Watch Your Way będzie dostępna wkrótce na stronie garmin.com.



Urządzenia z serii Instinct 2 są kompatybilne ze sklepem Garmin Connect IQ (CIQ), kompleksową platformą umożliwiającą dalszą personalizację urządzeń Garmin za pomocą bezpłatnych aplikacji, widżetów, tarcz zegarka czy pól danych. Funkcje monitorowania zdrowia i kondycji, takie jak rejestrowanie nawodnienia, czy śledzenie cyklu menstruacyjnego i ciąży są również dostępne dla posiadaczy urządzeń z serii Instinct 2 za pośrednictwem dodatków z CIQ.



Seria Instinct 2 oferuje znacznie wydłużony czas pracy baterii – który w trybie smartwatcha wynosi do czterech tygodni ciągłego użytkowania, a dzięki udoskonalonej technologii solarnej wybrane modele Instinct 2 Solar oferują nieograniczoną żywotność baterii w trybie smartwatcha, ustanawiając nowy standard żywotności baterii w zegarkach Garmin.



Instinct 2 oferuje teraz szeroki zestaw funkcji monitorowania kondycji. Wśród nich znajdziemy m.in.: ocenę jakości snu (Sleep Score), zaawansowane monitorowanie snu oraz nową opcję Health Monitoring, która pozwala użytkownikom rejestrowanie kluczowych wskaźniki zdrowia, takich jak Body Battery, poziom stresu i tętno – wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo Instinct 2 umożliwia teraz pomiar pułapu tlenowego, określanie wieku sprawnościowego, stanu wytrenowania, poziomu obciążenia treningowego oraz efektu treningu (aerobowy/beztlenowy), sugerowanego czasu regeneracji, treningi HIIT, a także może wskazywać codzienne sugestie treningowe.



Smartwatche z serii Instinct 2 mają znaną z innych modeli zegarków Garmin funkcję multisport, która pozwala użytkownikom przełączać rodzaje aktywności w trakcie ich trwania i mierzyć ich łączny czas oraz pokonany dystans. Funkcja wykrywania zdarzeń umożliwia wysłanie automatycznego powiadomienia do wybranych kontaktów alarmowych w razie wypadku. Powiadomienia oraz wysyłanie alertów o zdarzeniach dostępne są po sparowaniu zegarka ze smartfonem z aplikacją Garmin Connect Mobile.



Aby ułatwić codzienne obowiązki, modele Instinct 2 Solar są od teraz wyposażone w funkcję płatności zbliżeniowych Garmin Pay. Wystarczy jeden gest, by szybko zapłacić za zakupy i wyruszyć na kolejną przygodę.



Zegarki z serii Instinct 2 dostępne są w cenie od 349.99 Euro.





Instinct 2 – dēzl Edition

Garmin przedstawił dziś wytrzymały zegarek Instinct 2 – dēzl Edition, stworzonego z myślą o zawodowych kierowców pojazdów ciężarowych, którzy chcą prowadzić bardziej zdrowy tryb życia w trasie. Nowy smartwatch pozwala kierowcom monitorować swoje zdrowie przez całą dobę, dzięki pomiarom tętna, snu, stresu i innych parametrów. Podczas przerwy, dostępne są specjalne zestawy treningowe zaprogramowane z myślą o specyfice pracy zawodowego kierowcy. Zegarek Instinct 2 - dēzl Edition, wyposażony jest w szereg funkcji związanych z transportem ciężarowym i dbaniem o dobre samopoczucie kierowców oraz może być narzędziem, które dodatkowo motywuje do prowadzenia zdrowego trybu życia w trasie.



Zdrowie kierowcy ciężarówki jest ważnym aspektem w branży transportowej. Ten w pełni funkcjonalny smartwatch ułatwia kierowcom dostęp do wielu wskaźników zdrowotnych bezpośrednio z nadgarstka. Znajdziemy wśród nich:

• Szczegółowe instrukcje krótkich treningów za pośrednictwem aplikacji dēzl w smartfonie użytkownika

• Całodobowe monitorowanie tętna1, poziomu stresu, nawodnienia oraz odczyty pulsoksymetru do monitorowania wysokości i snu

• Pomiary liczby kroków, spalonych kalorii, minut intensywnej aktywności i wiele więcej



Ten prosty w użyciu smartwatch wprowadza dodatkowe sposoby, aby zaoszczędzić czas, zwiększyć wydajność i po prostu ułatwić sobie życie w trasie:

• Solidny wyświetlacz z wytrzymałego, odpornego na zarysowania szkła, odporna na pot silikonowa opaska i wyjątkowo długa żywotność baterii - do 28 dni w trybie smartwatcha

• Płatności zbliżeniowe Garmin Pay, które ułatwiają szybkie zakupy u wybranych dostawców usług płatniczych..

• Łatwe planowanie postojów na trasie dzięki licznikom przerw z powiadomieniami w odpowiednim czasie.

• Możliwość sparowania z dowolną nawigacją dla ciężarówek Garmin z serii dēzl LGV w celu wyświetlania liczników czasu przerw, pomiarów stanu zdrowia i sugestii dotyczących dobrego samopoczucia bezpośrednio na ekranie nawigacji oraz na wyświetlaczu smartwatcha



Nowy smartwatch dla kierowców pojazdów ciężarowych Instinct 2 - dēzl Edition jest już dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 399.99 Euro.





































Źródło: Info Prasowe / Garmin